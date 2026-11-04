Kate nadmudrila konobaricu: Nije ni slutila da pred njom stoji odbjegla zatvorenica

Nakon dugo planiranog bijega, zatvorenice su se našle na slobodi, a Kate preuzima ogroman rizik kako bi osigurala pomoć

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Sklonište u napuštenoj kući

Nakon što su uspješno pobjegle, Katarina, Kristina i Eva pronašle su privremeni spas u jednoj napuštenoj kući gdje su se sakrile od milicije. Dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, djevojke smišljaju plan za preživljavanje.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Kate je u ormaru napuštene kuće pronašla mušku odjeću te je odlučila preuzeti inicijativu. Rekla je ostalima da ide do obližnjeg sela kako bi pronašla telefon i nazvala Kristininog Stanka, ne bi li mu javila da su uspješno pobjegle i da su dobro.

Varka u gostionici

Preodjevena u muškarca, Kate se domogla gostionice u selu i zatražila od konobarice telefon. Kako bi prikrila pravi razlog svog dolaska i izbjegla sumnju da je jedna od bjegunki iz zatvora, Kate je osmislila pametnu varku. Pretvarala se da joj se pokvario auto, odnosno da joj je puknuo kotač na putu. Objasnila je da mora hitno nazvati muža kako bi došao po nju, zamijenio gumu i pomogao joj u nevolji.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Upozorenje na bjegunke

Konobarica je povjerovala u priču i ponudila joj pomoć svog supruga automehaničara, no Kate ju je brzo odbila. "Ma joj neka hvala, moj se baš naljuti ako mu netko dira kola", uvjerljivo je odgovorila Kate kako ne bi propao njen tajni zadatak. Nesvjesna s kim zapravo razgovara, konobarica joj je poručila da bude jako oprezna zbog vijesti koje su netom čuli na radiju. "Neke žene su utekle iz zatvora. Kažu da su opasne i naoružane, pazi se i čuvaj se", dobronamjerno ju je upozorila zabrinuta konobarica, na što je Kate uzvratila da će paziti.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL