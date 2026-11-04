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Divlje pčele

Kate nadmudrila konobaricu: Nije ni slutila da pred njom stoji odbjegla zatvorenica

Nakon dugo planiranog bijega, zatvorenice su se našle na slobodi, a Kate preuzima ogroman rizik kako bi osigurala pomoć

RTL.hr
04.11.2026 20:45

Sklonište u napuštenoj kući

Nakon što su uspješno pobjegle, Katarina, Kristina i Eva pronašle su privremeni spas u jednoj napuštenoj kući gdje su se sakrile od milicije. Dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, djevojke smišljaju plan za preživljavanje.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Kate je u ormaru napuštene kuće pronašla mušku odjeću te je odlučila preuzeti inicijativu. Rekla je ostalima da ide do obližnjeg sela kako bi pronašla telefon i nazvala Kristininog Stanka, ne bi li mu javila da su uspješno pobjegle i da su dobro.

Varka u gostionici

Preodjevena u muškarca, Kate se domogla gostionice u selu i zatražila od konobarice telefon. Kako bi prikrila pravi razlog svog dolaska i izbjegla sumnju da je jedna od bjegunki iz zatvora, Kate je osmislila pametnu varku.

Pretvarala se da joj se pokvario auto, odnosno da joj je puknuo kotač na putu. Objasnila je da mora hitno nazvati muža kako bi došao po nju, zamijenio gumu i pomogao joj u nevolji.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Upozorenje na bjegunke

Konobarica je povjerovala u priču i ponudila joj pomoć svog supruga automehaničara, no Kate ju je brzo odbila. "Ma joj neka hvala, moj se baš naljuti ako mu netko dira kola", uvjerljivo je odgovorila Kate kako ne bi propao njen tajni zadatak.

Nesvjesna s kim zapravo razgovara, konobarica joj je poručila da bude jako oprezna zbog vijesti koje su netom čuli na radiju. "Neke žene su utekle iz zatvora. Kažu da su opasne i naoružane, pazi se i čuvaj se", dobronamjerno ju je upozorila zabrinuta konobarica, na što je Kate uzvratila da će paziti.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Kate je uspjela izvesti riskantnu varku i doći do telefona, no svaki trenutak izvan skrovišta mogao ju je skupo stajati. Dok milicija steže obruč oko bjegunki, one znaju da nemaju mnogo vremena za sljedeći potez. Hoće li poziv Stanku donijeti prijeko potrebnu pomoć ili će upravo zbog njega netko ući u trag njihovu skrovištu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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