Kate pokušava nadmudriti Krnetu, ali on je doznao nešto što mu se nimalo ne sviđa!

Dok je Kate čistila ured upravitelja Krnete, napokon je uspjela doći do sapuna s otiskom ključa, što bi joj moglo pomoći u njezinim daljnjim planovima za bijeg iz zatvora. No, njezinu akciju ometa čuvar Aldo koji joj postavlja vrlo neugodna pitanja.

Zabrinuti Aldo upitao je Katarinu je li ikome otkrila tajnu o svojoj trudnoći i pobačaju. "I tko još zna za trudnoću? Pa što ako se pročuje? Stvarno ćemo imati ozbiljnih problema, ali ozbiljnih", upozorio ju je uznemireni stražar.

Aldo joj je jasno dao do znanja da bi njezino brbljanje moglo imati teške posljedice. Objasnio joj je da će, ako se sve sazna, na njegovo mjesto doći netko tko "neće biti ovako blag prema vama kao ja". Prestrašena Kata pokušala ga je umiriti rekavši: "Nisam nikome ništa rekla ni riči, a nije ni Franka garant."