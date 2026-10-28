Kate pokušava nadmudriti Krnetu, ali on je doznao nešto što mu se nimalo ne sviđa!

Strah od otkrivanja tajne
Dok je Kate čistila ured upravitelja Krnete, napokon je uspjela doći do sapuna s otiskom ključa, što bi joj moglo pomoći u njezinim daljnjim planovima za bijeg iz zatvora. No, njezinu akciju ometa čuvar Aldo koji joj postavlja vrlo neugodna pitanja.
Zabrinuti Aldo upitao je Katarinu je li ikome otkrila tajnu o svojoj trudnoći i pobačaju. "I tko još zna za trudnoću? Pa što ako se pročuje? Stvarno ćemo imati ozbiljnih problema, ali ozbiljnih", upozorio ju je uznemireni stražar.
Aldo joj je jasno dao do znanja da bi njezino brbljanje moglo imati teške posljedice. Objasnio joj je da će, ako se sve sazna, na njegovo mjesto doći netko tko "neće biti ovako blag prema vama kao ja". Prestrašena Kata pokušala ga je umiriti rekavši: "Nisam nikome ništa rekla ni riči, a nije ni Franka garant."
Sukob s Krnetom
Nedugo nakon toga, u ured ulazi upravitelj Krneta koji odmah primjećuje da se nešto događa. Nakon što je potjerao Alda iz ureda, Krneta se okomljuje na Katu zbog neočekivanih imena koja su se pojavila na popisu njezinih posjeta.
"Reci mi što na popisu posjetitelja rade tvoj zaručnik Jakov Vukas i odvjetnik Bartol Žura?", oštro ju je upitao Krneta. Kata se pokušala obraniti tvrdeći da ne zna ništa o tome, no upravitelj joj nije nimalo povjerovao.
"Što god da si im pričala, umiri ih i neka više ne dolaze i ne igraju se sa mnom", hladno joj je zaprijetio upravitelj, dajući joj do znanja tko vlada zatvorom.
Ostaje za vidjeti kako će se Kata izvući iz ove opasne situacije i hoće li joj otisak ključa pomoći da pomogne u naumu Kristine i Franke u bijegu iz zatvora.
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