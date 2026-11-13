Kate priznaje Jakovu: 'Ne znam imam li ti više što za dati'

Katarina Runje dočekala je toliko željenu slobodu, no povratak u normalan život donosi joj neočekivanu nesigurnost. U emotivnom razgovoru s Jakovom priznala je kako osjeća da se u njoj nešto nepovratno slomilo te da mu ne može pružiti ono što želi.

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Strah od slobode

Jakov je pokušao ohrabriti Katu govoreći joj kako će uvijek biti uz nju, no nju muče snažni unutarnji strahovi. "Mene je uhvatio neki strah jako", rekla mu je nesigurno još uvijek u bolnici. Na Jakovljevo pitanje čega se boji kad je napokon slobodna, Kate mu je iskreno priznala svoje najveće sumnje o povratku kući. "Ali ja ne znam hoću li ja to moći. Kako ću ja sad opet živjeti s ljudima?", upitala ga je vidno zabrinuta.

Gubitak nade

Iako joj je Jakov obećao brak i zajedničku obitelj pazeći na nju cijelo vrijeme, Kate nije mogla sakriti svoju duboku bol nakon godina provedenih u zatvoru. "Ali ja to više nisam. Isto tako. Razbilo se nešto u meni. Ja ne znam hoću li tu moći opet zacijeliti", priznala mu je u suzama.

icon-expand icon-close icon-close Jakov i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

U potpunom očaju, jasno mu je dala do znanja kako misli da mu ne može pružiti ništa od onoga što zaslužuje. "Ja ne znam imam li više što za dati", poručila mu je drhtavim glasom, pokušavajući mu objasniti da više nije ona ista žena koju je poznavao.

Neizrečena bol

Iako Jakov sve vrijeme stoji uz nju pun nade u njihov zajednički život u Vrilu i nudi joj punu podršku, on i dalje ne zna najmračniji dio njezine prošlosti. Ono što Jakov još uvijek ne zna jest da je Kate bila silovana i da je bila trudna s Lazarom Krnetom.

icon-expand Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL