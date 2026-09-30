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Divlje pčele

Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
30.09.2026 11:43

Nakon vijesti o Tominoj smrti Kate ne može prestati razmišljati o njemu i svemu što su zajedno prošli.

Karmela je očajna i ne zna kako bi pomogla Ivici. I Rajka je zabrinuta za brata pa Jakovu nudi drugu opciju. Mirjana i dalje provocira Cvitu koja je sve odlučnija i više ne planira dopustiti da je se ponižava.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Kate se ponovno sukobi sa zatvorenicom Evom, a za kaznu Krneta je zove u svoj ured.

Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je vrijeme provedeno sa simpatičnim glazbenikom Marinom.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Nikolu napadaju nezadovoljni radnici koje su na njega nahuškali Čavka i Marko. Ante se želi sastati s Mirjanom.

Tereza i Čavka ponovno se prepuštaju strastima. Ivica u ćeliji razgovara s Josom i moli ga da ostane s njim...

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

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Divlje pčele

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