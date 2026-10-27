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Divlje pčele

Kate skovala plan za bijeg iz zatvora

Nakon niza maltretiranja i opasnih napada, Kate preuzima stvar u svoje ruke i osmišljava nevjerojatan plan za bijeg

RTL.hr
27.10.2026 15:30

Zaboravljena vrata nade

Zatvorenice su na rubu očaja nakon što je Anita napala Kristinu, a boravak iza rešetaka postaje nepodnošljiv, zbog čega Kike i Franka ozbiljno razmišljaju o bijegu. Tada se u priču uključuje Kate s informacijom koja bi im mogla spasiti živote, otkrivajući im strogo čuvanu tajnu o zaboravljenom skladištu u kojoj se nekada držalo brašno.

Miris borova i put u slobodu

Kate objašnjava da u tom starom skladištu, koje godinama stoji zaključano i nitko ga ne koristi, postoje skrivena vrata. Prisjetila se kako su tijekom velike poplave prije dvije godine upravo kroz taj prolaz dopremali namirnice u zatvor.

Iako nikada nije točno vidjela kamo taj prolaz vodi, jasno se sjeća jednog važnog detalja koji joj je ulio nadu. Kada su vrata bila otvorena, osjetila je snažan miris borova, što sugerira da izlaz vjerojatno vodi direktno u šumu izvan zatvorskih zidina.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovakav plan nudi jedinstvenu priliku za brz i neprimjetan odlazak. Zbog zabačene lokacije vrata, bjegunci bi mogli u potpunosti izbjeći glavni zatvorski krug te čuvare i naći se ravno u gustoj prirodi.

Rizik i ključ opasnog upravitelja

Međutim, postoji jedan ogroman problem koji stoji na putu do toliko željene slobode. Vrata su čvrsto zaključana, a jedina osoba koja ima ključ od tog skladišta je zloglasni zatvorski upravitelj Lazar Krneta.

Kate je uvjerena da nekako može doći do tog ključa, unatoč strogom nadzoru i strašnoj opasnosti koja joj prijeti ako je uhvate na djelu. Žene su svjesne da je rizik golem, no strah od daljnjeg zlostavljanja i boravka u samici daje im hrabrost za ovaj iznimno opasan pothvat.

Aldo i Katarina, Divlje pčele
Aldo i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Kate uspjeti prevariti Krnetu i domoći se ključa koji vodi u slobodu, otkrit će iduće epizode napete dramske serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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