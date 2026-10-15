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Divlje pčele

Kate slomljena nakon saznanja o trudnoći! Hoće li je spasiti ili joj dodatno zagorčati život?

Kate je na rubu očaja nakon što joj Franka Zovko otkrije pravu istinu o njezinoj trudnoći. Suočena s prisilnim mjerama i bolnim uspomenama, našla se pred najtežom odlukom svog života. Morat će dobro razlučiti svaki svoj idući korak kako bi spasila vlastiti život

RTL
15.10.2026 21:30

Suočavanje sa surovom istinom

U hladnoj zatvorskoj ćeliji, Franka Zovko odlučila je Kati reći ono što joj se radilo iza leđa. Otkrila joj je da je upravitelj već dogovorio dolazak liječnika i planira prisilni pobačaj kako bi prikrio skandal. Kate je ostala potpuno izvan sebe, tresući se od pomisli na ono što joj spremaju.

Osjeća se potpuno bespomoćno u surovom sustavu koji o njoj donosi odluke. Franka joj u tim teškim trenucima pokušava biti oslonac i nudi joj potpuno drugačiji izlaz iz naizgled bezizlazne situacije.

Dijete kao dokaz zlostavljanja

Franka predlaže Kati da dobro razmisli o zadržavanju djeteta. Smatra kako bi trudnoća mogla poslužiti kao jasan dokaz dugogodišnjeg zlostavljanja koje je prolazila, podsjećajući je da je to čvrst materijalni dokaz onoga što joj je nasilnik radio zadnjih šest godina. Franka se čak potajno nada da bi joj to moglo donijeti pomilovanje, pokušavajući uvjeriti slomljenu Katu da i u ovoj strašnoj tragediji postoji tračak nade za konačni spas.

Strah od oduzimanja djeteta

Unatoč Frankinim riječima ohrabrenja, Kate nije nimalo sigurna u taj plan. Njezina trauma duboko je ukorijenjena, a pomisao na rođenje djeteta začetog u nasilju stvara joj neizdrživu bol. "Prvo ću roditi dijete čovjeku koji me godinama silovao i koga mrzim", objašnjava Kate kroz suze, duboko svjesna tereta koji bi morala nositi u duši svaki dan.

Njezin najveći strah ipak nije samo suočavanje s mučnom prošlošću, već ono što donosi hladna zatvorska stvarnost. Kate je iskreno priznala da je već previše puta gledala kako majkama oduzimaju djecu i jednostavno ne vjeruje da bi njezina sudbina bila išta drugačija. "Ja sam na svoje oči vidjela kako materama otimaju dijete iz ruku", povjerila se Franki.

Zbog te teške traume i straha od otimanja djeteta, Kate ne može prihvatiti ideju majčinstva u zatvoru. Sada mora smisliti kako će odigrati ovu opasnu igru s nemilosrdnim upraviteljom i pronaći način da izvuče živu glavu iz zatvora.

Ostaje za vidjeti kakvu će odluku Kata donijeti i hoće li poslušati Frankin savjet ili će strah ipak prevladati. Pred njom su teški i neizvjesni dani, a svaki njezin sljedeći korak mogao bi joj zauvijek promijeniti život. Hoće li pronaći izlaz iz naizgled bezizlazne situacije ili će je okrutna zatvorska stvarnost natjerati na odluku koju nikada nije željela donijeti?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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