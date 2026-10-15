Kate slomljena nakon saznanja o trudnoći! Hoće li je spasiti ili joj dodatno zagorčati život?

Kate je na rubu očaja nakon što joj Franka Zovko otkrije pravu istinu o njezinoj trudnoći. Suočena s prisilnim mjerama i bolnim uspomenama, našla se pred najtežom odlukom svog života. Morat će dobro razlučiti svaki svoj idući korak kako bi spasila vlastiti život

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Suočavanje sa surovom istinom

U hladnoj zatvorskoj ćeliji, Franka Zovko odlučila je Kati reći ono što joj se radilo iza leđa. Otkrila joj je da je upravitelj već dogovorio dolazak liječnika i planira prisilni pobačaj kako bi prikrio skandal. Kate je ostala potpuno izvan sebe, tresući se od pomisli na ono što joj spremaju. Osjeća se potpuno bespomoćno u surovom sustavu koji o njoj donosi odluke. Franka joj u tim teškim trenucima pokušava biti oslonac i nudi joj potpuno drugačiji izlaz iz naizgled bezizlazne situacije.

Dijete kao dokaz zlostavljanja

Franka predlaže Kati da dobro razmisli o zadržavanju djeteta. Smatra kako bi trudnoća mogla poslužiti kao jasan dokaz dugogodišnjeg zlostavljanja koje je prolazila, podsjećajući je da je to čvrst materijalni dokaz onoga što joj je nasilnik radio zadnjih šest godina. Franka se čak potajno nada da bi joj to moglo donijeti pomilovanje, pokušavajući uvjeriti slomljenu Katu da i u ovoj strašnoj tragediji postoji tračak nade za konačni spas.

Strah od oduzimanja djeteta

Unatoč Frankinim riječima ohrabrenja, Kate nije nimalo sigurna u taj plan. Njezina trauma duboko je ukorijenjena, a pomisao na rođenje djeteta začetog u nasilju stvara joj neizdrživu bol. "Prvo ću roditi dijete čovjeku koji me godinama silovao i koga mrzim", objašnjava Kate kroz suze, duboko svjesna tereta koji bi morala nositi u duši svaki dan.

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