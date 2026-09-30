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Divlje pčele

Kate tražila priliku za rad u kamenolomu, a Krneta joj priredio novo poniženje: 'Uzmi metlu i kreni čistiti moj ured'

Napetost između Kate Runje i zatvorskog upravitelja Krnete dosegnula je novu razinu. Umjesto rada u kamenolomu, priredio joj je novo poniženje - čišćenje njegovog ureda

RTL
30.09.2026 21:00

Odbijena molba za rad u kamenolomu

Sve je započelo kada je Kate Runje, svjesna svoje situacije i željna korisnog rada, došla pred upravitelja zatvora. Njezina namjera bila je jednostavna, htjela je zatražiti dozvolu za rad u lokalnom kamenolomu. Za nju je to značilo priliku da ne sjedi besposleno unutar zatvorskih zidina, već da doprinese zajednici i korisno ispuni svoje vrijeme.

Međutim, Krneta je njezin prijedlog sasjekao u korijenu. Njegov odgovor bio je kratak i potpuno lišen empatije. Na njeno pitanje zašto joj se ne dopušta odlazak u kamenolom s obzirom na to da bi tamo bila itekako korisna radna snaga, upravitelj joj je grubo odbrusio. Nije ponudio nikakvo logičn o objašnjenje, već je iskoristio svoju poziciju moći kako bi je dodatno obeshrabrio i dao do znanja da je njegova riječ jedina koja vrijedi.

Katarina Runje
Katarina Runje FOTO: RTL

Nova ponižavajuća zaduženja unutar ureda

Iako joj je zabranio rad u kamenolomu, Krneta nije namjeravao ostaviti Katu bez posla. Umjesto fizičkog rada na otvorenom koji je sama tražila, dodijelio joj je zadatak koji ima za cilj osobno poniženje i iskazivanje nadmoći. Upravitelj je zahtijevao da Kate preuzme detaljno čišćenje njegovog ureda.

Naredio joj je da uzme metlu i odmah krene na posao. Prema njegovim riječima, očekuje da podovi i prozori potpuno blistaju do trenutka kada se on vrati u svoju kancelariju.

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