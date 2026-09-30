Kate tražila priliku za rad u kamenolomu, a Krneta joj priredio novo poniženje: 'Uzmi metlu i kreni čistiti moj ured'

Sve je započelo kada je Kate Runje, svjesna svoje situacije i željna korisnog rada, došla pred upravitelja zatvora. Njezina namjera bila je jednostavna, htjela je zatražiti dozvolu za rad u lokalnom kamenolomu. Za nju je to značilo priliku da ne sjedi besposleno unutar zatvorskih zidina, već da doprinese zajednici i korisno ispuni svoje vrijeme.

Međutim, Krneta je njezin prijedlog sasjekao u korijenu. Njegov odgovor bio je kratak i potpuno lišen empatije. Na njeno pitanje zašto joj se ne dopušta odlazak u kamenolom s obzirom na to da bi tamo bila itekako korisna radna snaga, upravitelj joj je grubo odbrusio. Nije ponudio nikakvo logičn o objašnjenje, već je iskoristio svoju poziciju moći kako bi je dodatno obeshrabrio i dao do znanja da je njegova riječ jedina koja vrijedi.