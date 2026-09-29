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Divlje pčele

Kate u zatvoru doznala potresnu istinu: Tomo Domazet je mrtav

Kate Runje, koja se već bori s pritiscima i manipulacijama nemilosrdnog upravitelja Krnete, suočila se s još jednim teškim udarcem tijekom posjeta koji je trebao donijeti barem tračak utjehe. Toma Domazet je počinio samoubojstvo

RTL
29.09.2026 21:15

Težak susret i bolna istina

Zatvorska soba za posjete rijetko donosi dobre vijesti, a to se potvrdilo i ovoga puta. Kata, vidno iscrpljena boravkom iza rešetaka i stalnim ispitivanjima o ubojstvu Petra Vukasa, pokušala se praviti da je sve u redu kako ne bi dodatno opterećivala Jakova. Njezina prva briga bila je Zora, za koju je saznala da se polako privikava na novi život u Zagrebu.

Kate je brzo primijetila Jakovljevu nelagodu. Vidjevši koliko mu je teško boraviti u tom hladnom i odbojnom okruženju, Kata mu je otvoreno dala do znanja da ne mora dolaziti i da mu neće zamjeriti ako prorijedi posjete.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Razgovor je ubrzo skrenuo na mračnije teme. Kate se zanimala za zdravlje Jakovljevog oca, no odgovor koji je dobila bio je daleko od ohrabrujućeg. Jakov je teška srca priznao da mu otac samo sjedi i gleda u prazno, potpuno izgubljen u vlastitom svijetu. Kate je pokušala pronaći riječi utjehe, no najteži trenutak susreta tek je uslijedio. Jakov je izrekao riječi koje su zauvijek promijenile tijek njihovih života. Slomljen težinom istine, otkrio je Kati da je Tomo mrtav.

Bivša ljubav

Ova šokantna vijest ostavila je Kate u nevjerici. Smrt još jedne drage osobe samo je dio začaranog kruga obiteljske tragedije.

Podsjetimo, Kate Runje i Toma Domazet bili su ljubavni par, i to s prilično burnom pričom. Veza se tijekom prethodne sezone raspala, Katarina mu je vratila prsten, a i priznala mu je da da ga ne može voljeti na način na koji je pokušavala jer joj srce i dalje pripada drugome.

Jakov, Toma, Kate, Divlje pčele
Jakov, Toma, Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Zato je vijest o Tominoj smrti Kati vrlo osobna i emotivno teška. Nije riječ samo o poznaniku ili članu zajednice, nego o muškarcu s kojim je imala ozbiljnu ljubavnu prošlost.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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