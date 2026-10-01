Kate više ne trpi poniženja: Suprotstavila se Evi, a sve završilo fizičkim obračunom

Katarina ovaj put nije pokazala ni najmanju namjeru za povlačenjem. Odbila je poslušati Evine naredbe te ju čak i fizički napala.

Dok su zatvorenice prale rublje na otvorenom, dvorištu je prišla Eva, čime je započeo novi val maltretiranja i zlostavljanja Katarine Runje. Verbalni okršaj brzo je prerastao u otvoreni sukob kada je Eva počela postavljati zahtjeve i naređivati drugim ženama da se pomaknu i ustupe joj mjesto. "Sve je ovo moje", ustvrdila je Eva, tvrdeći da polaže pravo na taj prostor.

Kate, umjesto da se makne i izbjegne nove probleme, počela je namjerno gaziti po stvarima i rublju. Njezin čin bio je jasna poruka da ovaj put ne planira popustiti pred Evom koja joj se unosi u lice.

Nastali kaos ponovno je rezultirao privođenjem Katarine. Kako bi spriječio daljnje fizičke obračune, stažar Mađar Katarinu je silom odveo s mjesta događaja, uputivši je izravno u ured upravitelja gdje će se suočiti s daljnjim sankcijama zbog kršenja zatvorskog reda.

Iako osuđenice dijele istu tešku sudbinu, očito je da nemaju sve jednaki tretman, a posebice ne Katarina Runje.

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