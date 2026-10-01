Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Kate više ne trpi poniženja: Suprotstavila se Evi, a sve završilo fizičkim obračunom

Naizgled običan zatvorski zadatak pretvorio se u žestok obračun. Odnosi među osuđenicama sve su napetiji, a Eva ne odustaje od zadržavanja svog teritorija

RTL
01.10.2026 10:00

Tenzije u dvorištu

Dok su zatvorenice prale rublje na otvorenom, dvorištu je prišla Eva, čime je započeo novi val maltretiranja i zlostavljanja Katarine Runje. Verbalni okršaj brzo je prerastao u otvoreni sukob kada je Eva počela postavljati zahtjeve i naređivati drugim ženama da se pomaknu i ustupe joj mjesto. "Sve je ovo moje", ustvrdila je Eva, tvrdeći da polaže pravo na taj prostor.

Katarina ovaj put nije pokazala ni najmanju namjeru za povlačenjem. Odbila je poslušati Evine naredbe te ju čak i fizički napala.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Kate, umjesto da se makne i izbjegne nove probleme, počela je namjerno gaziti po stvarima i rublju. Njezin čin bio je jasna poruka da ovaj put ne planira popustiti pred Evom koja joj se unosi u lice.

Nastali kaos ponovno je rezultirao privođenjem Katarine. Kako bi spriječio daljnje fizičke obračune, stažar Mađar Katarinu je silom odveo s mjesta događaja, uputivši je izravno u ured upravitelja gdje će se suočiti s daljnjim sankcijama zbog kršenja zatvorskog reda.

Iako osuđenice dijele istu tešku sudbinu, očito je da nemaju sve jednaki tretman, a posebice ne Katarina Runje.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje franka zovko
Divlje pčele

Margarita Mladinić za RTL.hr najavila dramatičan nastavak 'Divljih pčela': 'Terezin život znatno će se promijeniti'

Moglo bi te zanimati

Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'

'Vi ste prvi rođaci, ista krv': Mirjana upozorila Terezu na odnos s Milanom

Zora se zaljubljuje? Šarmantni Marino potpuno joj je pomutio misli

Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'

Kate u zatvoru doznala potresnu istinu: Tomo Domazet je mrtav

Vukasovi pred bankrotom! Nikola najavio otkaze radnicima, Marko žestoko reagirao: 'Ovako se ne vodi posao'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda 'One Tree Hilla' otkrila da se udala za bivšu nogometašicu: 'Plakale smo. Smijale smo se'
Razvodi se bivša Trumpova ministrica: Suprug sudjelovao u kontroverznim online chatovima
Jim Carrey u tajnosti oženio 32 godine mlađu partnericu
Od Elvisove 14-godišnje ljubavi do lica uništenog zahvatima: Kako se mijenjala Priscilla
Od Barbarelle do ikone Hollywooda: Sjećate li se Jane Fonda s početka karijere?
Sydney kao iz Baywatcha: Nakon kontroverzne reklame glumica pokazala da ju kritike nisu dotaknule
Jude Bellingham stigao u Hrvatsku: Zvijezda Reala objavila fotografiju iz Opatije
Nakon ovih fotografija s dodjele nagrada VMAs, pjevačica Tyla suočava se s kritikama radi debljine
Što je pisac htio reći? Rukopis Angeline Jolie zbunio milijune, ovo malo tko može pročitati
Prvoligaški sudac napravio show: S hrvatskom zastavom popeo se na ogradu i zapjevao Thompsona