Kate više ne trpi poniženja: Suprotstavila se Evi, a sve završilo fizičkim obračunom

Tenzije u dvorištu
Dok su zatvorenice prale rublje na otvorenom, dvorištu je prišla Eva, čime je započeo novi val maltretiranja i zlostavljanja Katarine Runje. Verbalni okršaj brzo je prerastao u otvoreni sukob kada je Eva počela postavljati zahtjeve i naređivati drugim ženama da se pomaknu i ustupe joj mjesto. "Sve je ovo moje", ustvrdila je Eva, tvrdeći da polaže pravo na taj prostor.
Katarina ovaj put nije pokazala ni najmanju namjeru za povlačenjem. Odbila je poslušati Evine naredbe te ju čak i fizički napala.
Kate, umjesto da se makne i izbjegne nove probleme, počela je namjerno gaziti po stvarima i rublju. Njezin čin bio je jasna poruka da ovaj put ne planira popustiti pred Evom koja joj se unosi u lice.
Nastali kaos ponovno je rezultirao privođenjem Katarine. Kako bi spriječio daljnje fizičke obračune, stažar Mađar Katarinu je silom odveo s mjesta događaja, uputivši je izravno u ured upravitelja gdje će se suočiti s daljnjim sankcijama zbog kršenja zatvorskog reda.
Iako osuđenice dijele istu tešku sudbinu, očito je da nemaju sve jednaki tretman, a posebice ne Katarina Runje.
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