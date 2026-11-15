Katin povratak izazvao kaos: Ante je želi otjerati, a Mirjana poručuje da joj je mjesto u paklu!

Antino ispitivanje o planovima
Ante ne gubi vrijeme i odmah pokušava saznati što se događa. Otvoreno ispituje kakvi su Katini planovi sada kada je ponovno na slobodi i u svojoj kući.
Kada ne dobije konkretan odgovor, Ante jasno daje do znanja što misli o cijeloj situaciji. Bez ustručavanja govori kako Kata mora spakirati svoje stvari i jednostavno nestati iz njihovih života.
Mirjanin bijes i teške riječi
Mirjana, s druge strane, ne bira riječi kada je u pitanju Katin povratak u Vrilo. Dok obitelj raspravlja o novonastaloj situaciji, Mirjana s gorčinom izjavljuje kako je Kata trebala ostati trunuti u zatvoru umjesto da se slobodno šeta.
Atmosfera postaje sve napetija dok se raspravlja o sudbini povratnice. Kada se postavi pitanje kamo bi Kata uopće mogla otići s obzirom na to da nema gdje, Mirjana bez oklijevanja izgovara da bi trebala ići ravno u pakao.
Milan i rastuća prijetnja
Uz Antu i Mirjanu, i Milan potpuno ludi zbog činjenice da su se sestre ponovno okupile. Njihovo nezadovoljstvo raste iz trena u tren, a neprijateljstvo prema Kati i Cviti prijeti eskalacijom u otvoreni sukob.
Ova mračna okupljanja jasno daju do znanja da Kati neće biti nimalo lako započeti novi život. Njezini neprijatelji očito ne planiraju sjediti prekriženih ruku i pomiriti se sa situacijom.
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