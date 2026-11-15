Katin povratak izazvao kaos: Ante je želi otjerati, a Mirjana poručuje da joj je mjesto u paklu!

Kata se hrabro vraća u svoju kuću i na imanje. No, u novoj epizodi, njezin povratak kod Ante, Mirjane i Milana izaziva potpuni kaos i lavinu negativnih reakcija

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Antino ispitivanje o planovima

Ante ne gubi vrijeme i odmah pokušava saznati što se događa. Otvoreno ispituje kakvi su Katini planovi sada kada je ponovno na slobodi i u svojoj kući. Kada ne dobije konkretan odgovor, Ante jasno daje do znanja što misli o cijeloj situaciji. Bez ustručavanja govori kako Kata mora spakirati svoje stvari i jednostavno nestati iz njihovih života.

Mirjanin bijes i teške riječi

Mirjana, s druge strane, ne bira riječi kada je u pitanju Katin povratak u Vrilo. Dok obitelj raspravlja o novonastaloj situaciji, Mirjana s gorčinom izjavljuje kako je Kata trebala ostati trunuti u zatvoru umjesto da se slobodno šeta.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Atmosfera postaje sve napetija dok se raspravlja o sudbini povratnice. Kada se postavi pitanje kamo bi Kata uopće mogla otići s obzirom na to da nema gdje, Mirjana bez oklijevanja izgovara da bi trebala ići ravno u pakao.

Milan i rastuća prijetnja