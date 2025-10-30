Klemen Novak za RTL.hr otkrio mračnu stranu svog lika u 'Divljim pčelama': 'On je opasan i nitko mu nije važan, samo cilj'

icon-close

U razgovoru za RTL.hr, Klemen Novak je pružio uvid u psihu svog uzbudljivog lika u seriji 'Divlje pčele'. Na pitanje kako bi opisao svoj lik, Klemen nije oklijevao. "Moj lik je opasan i bez skrupula i on uvijek uzima to što želi, bez obzira na posljedice", izjavio je glumac, jasno dajući do znanja da je Petar Vukas sila na koju treba računati. Novak ističe da Vukas djeluje po principu u kojem cilj opravdava sredstvo, a ljudski odnosi i emocije postaju nevažni. Njegov pristup je direktan i proračunat, što ga čini iznimno opasnim protivnikom za sve koji mu se nađu na putu.

icon-expand Klemen Novak, Divlje pčele FOTO: RTL

Dublje analizirajući motivaciju svog lika, Novak naglašava potpunu usredotočenost na ishod. "Nitko mu nije važan... samo je cilj strategija, i sve drugo nije", objašnjava on. "Interesantno je to što bi u biti takav lik mogao biti karikatura, a meni je bilo bitno da ljudi barem u nekoliko trenutaka osjećaju suosjećanje s likom", objašnjava Novak. Na pitanje što mu je bilo najzabavnije tijekom snimanja, Novak bez oklijevanja ističe ljudski faktor kao ključan. Svakodnevna suradnja s glumačkom ekipom za njega nije bila samo posao, već istinsko zadovoljstvo. "Stalno sve, surađivanje s ovim divnim ljudima", započeo je, naglašavajući kako je upravo ta sinergija bila pokretačka snaga cijelog projekta. "Jednostavno se pojaviti na setu i vidjeti sve ove divne glumce, prijatelje... mislim da je to nezamjenjivo. Jako sam zahvalan", s osmijehom je opisao svakodnevicu na snimanju.

icon-expand Klemen Novak, Divlje pčele FOTO: RTL

Osvrnuo se i na upečatljive kostime i frizure. "Kostimi su jako posebni jer su bili napravljeni na ruku i to se osjeća", objašnjava Novak, naglašavajući kako takva posvećenost detaljima danas nije uobičajena. "Rijetko se to danas radi u produkcijama. To što su se potrudili na taj način i sakupili cijelu ekipu ljudi koji su na njima radili je jako posebno." Novak opisuje kako nošenje odjeće krojene isključivo za njega stvara neponovljiv osjećaj koji mu pomaže da potpunije uroni u svijet svog lika. "Naravno, kad to staviš na sebe i znaš da je to bilo po tvojim mjerama napravljeno, to je jedan jedinstven osjećaj", kaže glumac.

icon-expand Divlje pčele - Klemen Novak FOTO: RTL

Za kraj, istaknuo je i razloge zbog kojih gledatelji trebaju pratiti seriju 'Divlje pčele'. U samom srcu radnje, objašnjava Novak, nalazi se oštar sukob dvaju nepomirljivih svjetova. S jedne strane stoji svijet patrijarhata i korupcije, sustav koji cijeni moć i kontrolu iznad svega. S druge strane su iskreni ljudski odnosi, empatija i briga za čovjeka. Upravo to stvara napetu i slojevitu dramu koja gledatelje tjera na razmišljanje. "Mislim da se radi o jednoj bezvremenskoj priči, o sukobu između patrijarhata i korupcije i nekih onih iskrenih odnosa i brige za čovjeka", naglašava Novak. "Serija prikazuje žene koje žele naći svoje mjesto i naći neko poštovanje, što im se u tom svijetu ne dopušta", pojašnjava glumac. 'Divlje pčele', serija koju ne smijete propustiti, od ponedjeljka, 3. studenog od 20.15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'DIVLJIH PČELA':