Koje sve strašne tajne obitelji Vukas bi uskoro mogle izaći na vidjelo?

Oporuke, zabranjene ljubavi, zataškana ubojstva i tajne o podrijetlu prijete da u potpunosti razore moćnu obitelj iz Vrila u seriji Divlje pčele. Donosimo pregled svih tajni koje bi uskoro mogle isplivati i promijeniti sve

Obitelj Vukas već dugo ne živi mirno, ali posljednji događaji u 'Divljim pčelama' jasno pokazuju da se ispod površine krije još mnogo neizgovorenih istina.

Oporuka koja dijeli obitelj

Jedna od najvećih prijetnji obitelji Vukas svakako je pitanje oporuke. Rajka, Ivica i Ante već su se našli u opasnoj igri oko nasljedstva. Sumnje u autentičnost dokumenata i različite verzije istine otvaraju pitanje tko zapravo zna pravu istinu o imovini i tko bi iz svega mogao izaći kao najveći gubitnik? Čini se da ova priča tek počinje, a pravne posljedice mogle bi biti pogubne.

icon-expand Rajka i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijevara koja još čeka razotkrivanje

Dok se u kući Vukasovih govori o časti i obiteljskim vrijednostima, Nikola skriva jednu od najosjetljivijih tajni, prevaru sa Zorom. Iako se pokušava predstaviti kao odani suprug Cviti, ova zabranjena epizoda iz njegove prošlosti i dalje visi nad njim poput sjene. Ako istina izađe na vidjelo, pitanje je hoće li njegov brak to preživjeti, ali i kakvu bi reakciju izazvala kod Mirjane i Ante, koji od sina očekuju savršenstvo.

icon-expand Nikola i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanina tajna veza s Tomom Domazetom

Mirjana Vukas godinama je gradila sliku žene koja drži sve pod kontrolom, no njezina afera s Tomom Domazetom pokazuje sasvim drugo lice. Zaljubljena, neoprezna i emotivno upletena, Mirjana je riskirala sve, brak, obitelj i ugled. Sada, kada je Toma ranjen, njezina tajna prijeti da ispliva u najgorem mogućem trenutku. Hoće li osjećaj krivnje i strah od razotkrivanja dovesti do njezina potpunog sloma?

icon-expand Toma i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Antine najmračnije tajne

Najopasnije tajne u obitelji Vukas nesumnjivo nosi Ante. Sumnje oko manipulacije oporukom već su ozbiljne, no prava bomba leži u prošlosti, ubojstvo Josipa Vukasa i pastira Lovre. Ta mračna poglavlja, za koja se vjerovalo da su zauvijek zakopana, mogla bi ponovno isplivati i zauvijek promijeniti Antinu poziciju moći. Ako istina izađe na vidjelo, Ante više neće biti samo autoritet obitelji, već čovjek koji mora odgovarati za prošle grijehe.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna o Rajkinu sinu

Posebno osjetljivo pitanje je identitet Rajkina sina. Već dugo se šuška da istina o njegovu podrijetlu nije onakva kakvom se predstavlja. Ako se otkrije tko je njegov pravi otac, to bi moglo poremetiti odnose među Vukasima, ali i otvoriti potpuno novo poglavlje borbe za nasljedstvo i obiteljsku lojalnost.

icon-expand Ferida i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL