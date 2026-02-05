Emisije
Divlje pčele

Koje sve strašne tajne obitelji Vukas bi uskoro mogle izaći na vidjelo?

Oporuke, zabranjene ljubavi, zataškana ubojstva i tajne o podrijetlu prijete da u potpunosti razore moćnu obitelj iz Vrila u seriji Divlje pčele. Donosimo pregled svih tajni koje bi uskoro mogle isplivati i promijeniti sve

RTL.hr
05.02.2026 12:00

Obitelj Vukas već dugo ne živi mirno, ali posljednji događaji u 'Divljim pčelama' jasno pokazuju da se ispod površine krije još mnogo neizgovorenih istina.

Oporuka koja dijeli obitelj

Jedna od najvećih prijetnji obitelji Vukas svakako je pitanje oporuke. Rajka, Ivica i Ante već su se našli u opasnoj igri oko nasljedstva. Sumnje u autentičnost dokumenata i različite verzije istine otvaraju pitanje tko zapravo zna pravu istinu o imovini i tko bi iz svega mogao izaći kao najveći gubitnik? Čini se da ova priča tek počinje, a pravne posljedice mogle bi biti pogubne.

Rajka i Ivica, Divlje pčele
Rajka i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijevara koja još čeka razotkrivanje

Dok se u kući Vukasovih govori o časti i obiteljskim vrijednostima, Nikola skriva jednu od najosjetljivijih tajni, prevaru sa Zorom. Iako se pokušava predstaviti kao odani suprug Cviti, ova zabranjena epizoda iz njegove prošlosti i dalje visi nad njim poput sjene. Ako istina izađe na vidjelo, pitanje je hoće li njegov brak to preživjeti, ali i kakvu bi reakciju izazvala kod Mirjane i Ante, koji od sina očekuju savršenstvo.

Nikola i Zora, Divlje pčele
Nikola i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanina tajna veza s Tomom Domazetom

Mirjana Vukas godinama je gradila sliku žene koja drži sve pod kontrolom, no njezina afera s Tomom Domazetom pokazuje sasvim drugo lice. Zaljubljena, neoprezna i emotivno upletena, Mirjana je riskirala sve, brak, obitelj i ugled. Sada, kada je Toma ranjen, njezina tajna prijeti da ispliva u najgorem mogućem trenutku. Hoće li osjećaj krivnje i strah od razotkrivanja dovesti do njezina potpunog sloma?

Toma i Mirjana, Divlje pčele
Toma i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Antine najmračnije tajne

Najopasnije tajne u obitelji Vukas nesumnjivo nosi Ante. Sumnje oko manipulacije oporukom već su ozbiljne, no prava bomba leži u prošlosti, ubojstvo Josipa Vukasa i pastira Lovre. Ta mračna poglavlja, za koja se vjerovalo da su zauvijek zakopana, mogla bi ponovno isplivati i zauvijek promijeniti Antinu poziciju moći. Ako istina izađe na vidjelo, Ante više neće biti samo autoritet obitelji, već čovjek koji mora odgovarati za prošle grijehe.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna o Rajkinu sinu

Posebno osjetljivo pitanje je identitet Rajkina sina. Već dugo se šuška da istina o njegovu podrijetlu nije onakva kakvom se predstavlja. Ako se otkrije tko je njegov pravi otac, to bi moglo poremetiti odnose među Vukasima, ali i otvoriti potpuno novo poglavlje borbe za nasljedstvo i obiteljsku lojalnost.

Ferida i Rajka, Divlje pčele
Ferida i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Još neotkrivene istine 

S obzirom na sve dosad otkrivene tajne, jasno je da obitelj Vukas još uvijek skriva brojne kosture u ormaru. Prošlost je puna neizgovorenih riječi, zataškanih odnosa i odluka koje su oblikovale sudbine mnogih likova. Kako se napetosti povećavaju, pitanje nije hoće li istina izaći na vidjelo, već tko će prvi pasti kada se lanac tajni počne nepovratno lomiti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

