Divlje pčele

Koje to sličnosti povezuju Marka i Teodoru? Gledatelji sve glasnije: 'Možda imamo novi par!'

Njihov odnos u 'Divljim pčelama' sve više intrigira publiku - dok jedni u Markovoj brizi vide iskrene namjere, drugi su uvjereni da se iza svega krije nešto više

23.04.2026 15:00

Gledatelji 'Divljih pčela' ne prestaju komentirati odnos Marka Vukasa i Teodore, a društvene mreže preplavljene su teorijama - jesu li njih dvoje zapravo sličniji nego što se čini na prvi pogled?

Iako se njihov odnos na prvu čini kao splet okolnosti i Markove potrebe da pomogne, mnogi su primijetili da između njih postoji dublja povezanost. Upravo to potaknulo je lavinu komentara gledatelja koji sve otvorenije nagađaju o mogućem novom ljubavnom zapletu.

"Možda imamo novi par; Marko i Teodora", napisao je jedan gledatelj, dok drugi dodaju kako se između njih osjeća posebna dinamika koja nadilazi običnu brigu.

Marko i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Slične rane, slični motivi

Publika sve češće ističe kako Marko i Teodora dijele sličnu emocionalnu pozadinu. Oboje su, na neki način, obilježeni odnosima u kojima su ostali povrijeđeni i neshvaćeni.

"Marku je Teina priča vrlo slična, voljeni ih ostavili, zato je razumije i želi pomoći", stoji u jednom od komentara koji je prikupio brojne reakcije.

Takva interpretacija dodatno produbljuje njihov odnos - Marko više nije samo netko tko se "miješa", već osoba koja u Teodori vidi dio sebe.

Marko, Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Briga ili nešto više?

Dok jedni vjeruju da je riječ o čistoj empatiji, drugi su uvjereni da Markova pažnja prema Teodori ima i romantičnu notu.

"Zaljubio se", kratko i jasno zaključuje jedna gledateljica, dok drugi priželjkuju da se njihova priča razvije u nešto više: "Da bar budu zajedno".

Marko Vukas već od početka sezone profilirao se kao kompleksan lik - impulzivan, sklon sukobima, ali istovremeno željan pažnje i ljubavi. Upravo ta njegova potreba za bliskošću sada dolazi do izražaja kroz odnos s Teodorom.

S druge strane, Teodora je lik koji također prolazi kroz snažne unutarnje lomove i borbu između onoga što želi i onoga što mora biti, što je dodatno približava Marku u očima gledatelja.

Teodora, Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi par ili samo prolazna epizoda?

Pitanje koje sada visi u zraku jest - gledamo li početak nove ljubavne priče ili samo još jednu složenu epizodu u njihovim životima?

Jedno je sigurno: odnos Marka i Teodore postao je jedna od najintrigantnijih linija u seriji, a gledatelji s nestrpljenjem čekaju rasplet.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

