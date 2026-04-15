Divlje pčele

Koji je uopće bio Manuelin plan i kako je zavela Marka? Priča omiljene zlice 'Divljih pčela'

Iza naizgled savršene ljubavne priče krije se plan, a Marko nije ni slutio što se događa pred njegovim očima

RTL.hr
15.04.2026 09:00

Dolazak Manuele u 'Divlje pčele' od samog početka nije bio slučajan. Lijepa, samouvjerena i naizgled ranjiva, brzo je privukla pažnju Marka Vukasa, mladića koji je u njoj vidio idealnu partnericu i priliku za novi početak.

No, dok se Marko sve više zaljubljivao, gledatelji su već počeli sumnjati da iza njezine priče stoji nešto puno kompleksnije.

Lažni identitet i dvostruka igra

Ključ cijele priče leži u jednoj šokantnoj činjenici, Manuela nije bila ono za što se predstavljala.

Zajedno s Vicom, s kojim je zapravo u ljubavnom odnosu, u selo dolazi pod krinkom brata i sestre. Njihov cilj? Uvući se među Vukasove i ostvariti vlastite interese.

Dok je Marko vjerovao da gradi odnos temeljen na iskrenim osjećajima, Manuela je paralelno igrala dvostruku igru zavodeći njega, ali ostajući bliska s Vicom.

Prosidba bez znanja roditelja

Marko, zaslijepljen emocijama, odlučuje napraviti veliki korak. Unatoč protivljenju roditelja, odlučuje zaprositi Manuelu, i to bez njihova blagoslova. Planiraju čak i tajno vjenčanje, daleko od očiju obitelji, uvjereni da je njihova ljubav jača od svega.

No, upravo tada stvari počinju izmicati kontroli.

Trenutak koji je sve razotkrio

Sve se ruši u jednom trenutku, kada Manuela i Vice budu uhvaćeni u poljupcu

Od romantične priče ostaje samo gorak okus izdaje.

Je li Marko bio samo sredstvo?

Sve više se nameće pitanje - je li Manuela ikada imala stvarne osjećaje prema Marku ili je on bio samo dio plana?

Gledatelji su podijeljeni. Dok jedni vjeruju da je sve bila hladna manipulacija, drugi misle da su se emocije možda ipak pomiješale s namjerama.

Što slijedi?

Nakon razotkrivanja, odnosi u Vrilu više nikada neće biti isti, a Marko će se morati suočiti s jednom od najvećih izdaja u svom životu. A Manuela? Njezina prava igra možda tek sada izlazi na vidjelo.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

