Kolege iz 'Divljih pčela' ispratile Vicu uz smijeh i emocije: 'Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!'

Jedan od najintrigantnijih likova prve sezone 'Divljih pčela' završio je svoj put. Vice Radonić, odnosno Zlatan, kojeg je utjelovio Pere Eranović, ubijen je u dramatičnom raspletu, a njegov odlazak iz serije izazvao je brojne reakcije fanova.
No osim gledatelja, od Pere su se na društvenim mrežama oprostili i njegovi kolege sa seta. I to baš u stilu ekipe Divljih pčela' - emotivno, duhovito i uz pregršt fotografija iza kamera.
Popaj i Oliva, Vrilo edition'
Margarita Mladinić, koju gledatelji prate kao Terezu, podijelila je fotografiju s Perom Eranovićem. Na njoj poziraju u kostimima, a prizor je nasmijao fanove zbog njihove ozbiljno-komične energije.
Na objavu je reagirala i Ana Marija Veselčić, a Margarita je uzvratila opisom koji je posebno nasmijao pratitelje:
"Popaj i Oliva, Vrilo edition."
Fotografija je još jednom pokazala koliko je dobra atmosfera vladala iza kamera, čak i među likovima čije su priče u seriji često bile daleko od laganih.
Tonči se oprostio od Vice
Od Pere se oprostio i Eugen Višić, koji je u seriji glumio Tončija, Vicinog pomoćnika. On je objavio fotografije iza kamera i napisao:
"Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!"
Pero mu je odgovorio u istom tonu, uz dozu nostalgije i humora:
"Bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali! U mom scenariju bi ih sada Tonči razbacao k'o beba zvečku."
Njihova razmjena posebno je razveselila fanove koji su pratili dinamiku Vice i Tončija, ali i sve one koji vole vidjeti kako se glumci šale nakon velikih dramskih raspleta.
Vice je otišao, ali ekipa ga ne zaboravlja
Iako je Vice mnogima išao na živce, bio je jedan od likova koji su itekako obilježili sezonu. Njegove prijevare, promjene identiteta, neobični maniri i opasne igre učinile su ga jednim od najkomentiranijih likova 'Divljih pčela'.
Zato ne čudi da su se i kolege od njega oprostili s puno pažnje. Iza kamera, očito je, ostale su uspomene, šale i prijateljstva koja će se pamtiti i nakon kraja prve sezone.
A ako je suditi po objavama glumačke ekipe, Vice je možda otišao iz Vrila, ali Pere Eranović definitivno ostaje jedan od miljenika ekipe i publike.