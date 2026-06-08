Kolege iz 'Divljih pčela' ispratile Vicu uz smijeh i emocije: 'Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!'

Nakon što je Vice Radonić, odnosno Zlatan, u Divljim pčelama' došao do svog kraja, od glumca Pere Eranovića na društvenim mrežama oprostili su se i kolege iz serije. Nisu nedostajale emocije, ali ni dobar humor

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Jedan od najintrigantnijih likova prve sezone 'Divljih pčela' završio je svoj put. Vice Radonić, odnosno Zlatan, kojeg je utjelovio Pere Eranović, ubijen je u dramatičnom raspletu, a njegov odlazak iz serije izazvao je brojne reakcije fanova. No osim gledatelja, od Pere su se na društvenim mrežama oprostili i njegovi kolege sa seta. I to baš u stilu ekipe Divljih pčela' - emotivno, duhovito i uz pregršt fotografija iza kamera.

Popaj i Oliva, Vrilo edition'

Margarita Mladinić, koju gledatelji prate kao Terezu, podijelila je fotografiju s Perom Eranovićem. Na njoj poziraju u kostimima, a prizor je nasmijao fanove zbog njihove ozbiljno-komične energije. Na objavu je reagirala i Ana Marija Veselčić, a Margarita je uzvratila opisom koji je posebno nasmijao pratitelje: "Popaj i Oliva, Vrilo edition." Fotografija je još jednom pokazala koliko je dobra atmosfera vladala iza kamera, čak i među likovima čije su priče u seriji često bile daleko od laganih.

icon-expand Margarita Mladinić i Pere Eranović FOTO: Instagram

Tonči se oprostio od Vice

Od Pere se oprostio i Eugen Višić, koji je u seriji glumio Tončija, Vicinog pomoćnika. On je objavio fotografije iza kamera i napisao: "Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!" Pero mu je odgovorio u istom tonu, uz dozu nostalgije i humora: "Bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali! U mom scenariju bi ih sada Tonči razbacao k'o beba zvečku." Njihova razmjena posebno je razveselila fanove koji su pratili dinamiku Vice i Tončija, ali i sve one koji vole vidjeti kako se glumci šale nakon velikih dramskih raspleta.

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Vice je otišao, ali ekipa ga ne zaboravlja