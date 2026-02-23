Koliko godina imaju Vice, Tereza i Čavka? Ljubavni trokut 'Divljih pčela' koji je postao glavna tema među gledateljima

Jedna od najnapetijih priča u 'Divljim pčelama' posljednjih tjedana svakako je ljubavni trokut između Tereze, Vice Radonića i Milana Čavke. Emocije su na vrhuncu, brak je sklopljen, ali strasti nisu utišane i upravo zato publika ne prestaje analizirati svaki njihov pogled i svaku rečenicu

No osim emocija, gledatelje serije 'Divlje pčele' zanima i nešto drugo, a to je kolika je zapravo razlika u godinama među njima?

Tereza - premlada za brak ili dovoljno hrabra za ljubav?

Tereza ima 18 godina. Mlada je, impulzivna i još uvijek u procesu sazrijevanja, a već se našla usred ozbiljnih životnih odluka. Udala se za Vicu Radonića, ali njezino srce i dalje vuče prema Milanu Čavki. Upravo ta mladost dodatno pojačava dojam njezine emotivne podijeljenosti, ona je formalno u braku, ali emocionalno još uvijek traži sebe. Gledatelji često ističu kako je fascinantno promatrati njezinu unutarnju borbu između dužnosti i strasti.

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Vice Radonić - stabilnost, moć i brak koji skriva pukotine

Vice ima 37 godina, što znači da je od Tereze stariji gotovo dvadeset godina. Iskusniji je, stabilniji i svjestan društvenih pravila. Njegova odluka o braku djeluje racionalno i promišljeno. No iza te stabilnosti kriju se i tajne. Vice potajno vodi paralelni život i jasno je da brak s Terezom nije jednostavna ljubavna priča. Upravo razlika u godinama daje dodatnu dimenziju njihovom odnosu.

icon-expand Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Milan Čavka - ljubav koja odbija nestati

Milan Čavka ima 34 godine i po godinama je bliži Vici nego Terezi. No u emocionalnom smislu, on je Terezi bliži nego itko drugi. Njihova povezanost nije nestala vjenčanjem. Upravo suprotno, djeluje intenzivnije nego ikad. Čavka je impulzivan, strastven i spreman riskirati.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Razlika u generacijama ili borba karaktera?

Razlika u godinama otvara pitanje zrelosti, moći i dinamike odnosa. Ovdje se ne radi samo o generacijama, radi se o karakterima. O razumu protiv strasti i sigurnosti protiv rizika. Publika obožava ovaj trokut jer nije predvidljiv, a svaki potez može promijeniti ravnotežu. Tereza je mlada, ali odlučna. Vice je zreo, ali nedorečen. Čavka je strastven, ali nepredvidiv.

