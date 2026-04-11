Koliko je Rajka imala godina kad je rodila Milana? Detalj koji otvara nova pitanja

Veliko otkriće u seriji Divlje pčele, da je Milan Čavka zapravo Rajkin sin, šokiralo je gledatelje, ali sada se otvara i novo pitanje koje mnogima ne da mira: koliko je Rajka zapravo imala godina kada je rodila?

U seriji 'Divlje pčele', Rajka je rođena 1898. godine, dok je Milan Čavka rođen 1916. godine. To znači da je Rajka u trenutku njegova rođenja imala svega 18 godina.

Mladu Rajku obilježila teška sudbina

Ovaj podatak dodatno produbljuje razumijevanje njezina lika. Kao vrlo mlada djevojka ostala je trudna, a njezina obitelj odlučila je sakriti istinu - dijete joj je oduzeto, a ona poslana daleko od kuće kako bi se izbjegla sramota. Upravo taj događaj obilježio je cijeli njezin život, a sada, godinama kasnije, istina napokon izlazi na vidjelo.

Detalj koji otvara nova pitanja

No, iako brojke djeluju jasno, gledatelji su već primijetili određene nelogičnosti. Mnogi se pitaju kako je moguće da Čavka djeluje starije od Rajke, dok drugi sumnjaju da u cijeloj priči još uvijek nedostaje ključni dio slagalice.

Je li ovo cijela istina?

I dok jedni smatraju da je sve napokon razjašnjeno, drugi su uvjereni da ova priča krije još mnogo tajni. Jedno je sigurno - otkriće o Rajki i Milanu otvorilo je niz novih pitanja, a gledatelji s nestrpljenjem čekaju odgovore koji bi mogli potpuno promijeniti tijek radnje.

