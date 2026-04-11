Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Koliko je Rajka imala godina kad je rodila Milana? Detalj koji otvara nova pitanja

Veliko otkriće u seriji Divlje pčele, da je Milan Čavka zapravo Rajkin sin, šokiralo je gledatelje, ali sada se otvara i novo pitanje koje mnogima ne da mira: koliko je Rajka zapravo imala godina kada je rodila?

RTL.hr
11.04.2026 11:00

U seriji 'Divlje pčele', Rajka je rođena 1898. godine, dok je Milan Čavka rođen 1916. godine. To znači da je Rajka u trenutku njegova rođenja imala svega 18 godina.

Mladu Rajku obilježila teška sudbina

Ovaj podatak dodatno produbljuje razumijevanje njezina lika. Kao vrlo mlada djevojka ostala je trudna, a njezina obitelj odlučila je sakriti istinu - dijete joj je oduzeto, a ona poslana daleko od kuće kako bi se izbjegla sramota.

Upravo taj događaj obilježio je cijeli njezin život, a sada, godinama kasnije, istina napokon izlazi na vidjelo.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Detalj koji otvara nova pitanja

No, iako brojke djeluju jasno, gledatelji su već primijetili određene nelogičnosti.

Mnogi se pitaju kako je moguće da Čavka djeluje starije od Rajke, dok drugi sumnjaju da u cijeloj priči još uvijek nedostaje ključni dio slagalice.

Rajka, Milan, Divlje pčele
Rajka, Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li ovo cijela istina?

I dok jedni smatraju da je sve napokon razjašnjeno, drugi su uvjereni da ova priča krije još mnogo tajni.

Jedno je sigurno - otkriće o Rajki i Milanu otvorilo je niz novih pitanja, a gledatelji s nestrpljenjem čekaju odgovore koji bi mogli potpuno promijeniti tijek radnje.

Rajka, Milan, Divlje pčele
Rajka, Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

rajka bauer divlje pčele milan čavka divlje pčele godine divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Amar Bukvić otkrio najteži dio glumačkog posla u 'Divljim pčelama': 'Kako naučite sav taj tekst? Teško'

Rajka neočekivano doznaje identitet svog izgubljenog sina!

Milan Čavka je Rajkin sin! Kraj duge potrage

Katarina i Toma ponovno kao jedno, njihov odnos oduševio gledatelje

Kako će ova dinamika utjecati na sve dalje? Odnos Rajke i Mirjane puca

Otkriven Vukasov plan za otetu Vjericu: 'Nestat ćeš, nećeš vidjeti sud'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?