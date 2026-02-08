Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Koliko Luce iz serije 'Divlje pčele' ima godina? Nažalost, morala je prerano odrasti

Gledatelje serije 'Divlje pčele' često zanima jedan detalj koji puno govori o liku, a to je koliko Luce zapravo ima godina

RTL.hr
08.02.2026 07:00

Luce Matić u seriji 'Divlje pčele' ima 25 godina, a upravo ta dob savršeno objašnjava njezinu energiju, snove i stalni osjećaj da je život tek počeo i da bi mogao biti drugačiji.

Mlada, ali već opterećena odgovornostima

Iako ima tek 25, Luce je daleko od bezbrižne djevojke. Udana je za Krstu, s kojim je sanjala o obitelji i stabilnom životu, no svakodnevica joj često ne ostavlja prostora za te snove. Vodi krojački salon na trgu, posao koji je naslijedila od majke, i oko kojeg se vrti gotovo cijeli njezin dan u svijetu 'Divljih pčela'.

Luce Matić, Divlje pčele
Luce Matić, Divlje pčele FOTO: RTL

Topla osobnost koja osvaja na prvu

Luce je prikazana kao vedra, brbljava i puna života. Lako se povezuje s ljudima, uvijek ima komentar ili šalu, a njezina energija često razbije i najtežu atmosferu. Upravo ta toplina čini je jednom od onih likova koje je teško ne voljeti, čak i kad se nađe u problemima.

Luce i Cvita, Divlje pčele
Luce i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Lik koji predstavlja "obične snove"

Za razliku od velikih intriga, ubojstava i borbi za moć koje dominiraju serijom, Luce predstavlja običnog čovjeka, nekoga tko želi mir, ljubav i sigurnost. Upravo zato se mnogi gledatelji lako poistovjećuju s njom.

Tko stoji iza lika?

Luce Matić utjelovljuje Antonija Julija Blaće, koja je liku dala posebnu toplinu i životnost. Njezina interpretacija čini Luce uvjerljivom, prirodnom i bliskom publici.

Iako ima samo 25 godina, Luce Matić već nosi teret odraslog života, posla, braka i neispunjenih planova. Upravo ta kombinacija mladosti i odgovornosti čini je jednim od najrealnijih i najemotivnijih likova 'Divljih pčela'.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Antonijom Julijom Blaće

antonija julija blaće luce matić luce divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Glumac Alan iz serije 'Divlje pčele' požalio se na ulogu Ante Vukasa: 'Ti pogledi kada šetam kroz grad'

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?

Davor Pavić oduševio fanove fotkama sa seta 'Divljih pčela': 'Peaky blinders Klinča Sela'

Zora i Cvita iz 'Divljih pčela' kroz šalu se osvrnule na ljubavni trokut u seriji

Nakon šokantnog prizora Cvita je napokon suočila Zoru: 'Ti ne želiš gledati mene i Nikolu zajedno'

Tomini jezivi ožiljci na leđima više nisu tajna, a evo koje se sve teorije spominju