Kome će Cvita prvo reći? Luce joj otkrila tajnu aferu Mirjane i Tome

U svijetu 'Divljih pčela' gdje se čini da svatko zna sve o svakome, najopasnije su one tajne koje se dugo i vješto skrivaju ispod površine svakodnevnog života. Jedna takva tajna, čuvana mjesecima, napokon je izgovorena naglas i prijeti pokrenuti lavinu koja bi mogla razoriti temelje dviju povezanih obitelji.

Priznanje koje mijenja sve

Dugo se borila sama sa sobom, opterećena obećanjem i strahom od posljedica, no Luce više nije mogla šutjeti. Njezina duboka odbojnost prema Tomi Domazetu, zaručniku Cvitine sestre Katarine, nije bila bezrazložna. "Ma ne znam, on mene od prvog momenta kad sam njega upoznala, nije mi sjeo", priznala je Luce, nagovještavajući da njezina sumnja ima čvrste temelje. Nakon što ju je Cvita suočila s optužbama da širi priče, Luce je konačno slomila. Priznala je da je prije nekoliko mjeseci svjedočila nečemu što ju je ostavilo bez riječi i što je do sada podijelila samo s Rankom, zaklevši se na šutnju. Pritisnuta Cvitinim inzistiranjem da kaže istinu, Luce je započela priču koja će neizbježno dovesti do slomljenih srca i narušenih odnosa.

Luce, Cvita, Divlje pčele

Što se zaista dogodilo u šumi?

"Prije par mjeseci u šumi... Samo sam vidila Mirjanu Vukas i Tomu", izgovorila je Luce tiho. Cvita je ostala u šoku, jedva procesuirajući da se radi o Tomi Domazetu i Mirjani, majci njezinog supruga Nikole. Na njezino pitanje što su radili, Luce je pojasnila da ih nije zatekla u očitom nedjelu, ali da je priroda njihovog susreta bila nedvojbeno intimna. "Ma razgovarali su onako baš prisno, hodali jedan uz drugog...", opisala je, dodajući kako je cjelokupna atmosfera odavala bliskost koja daleko nadilazi uobičajeno poznanstvo. Oni su, prema njezinim riječima, "izlazili iz šume", a taj detalj samo je dodatno produbio sumnju.

Toma i Mirjana, Divlje pčele

Mreža laži i Cvitina teška odluka

Ovo otkriće stavlja Cvitu u gotovo nemoguću poziciju. S jedne strane je njezina sestra Katarina, koja se sprema udati za Tomu, čovjeka koji je, čini se, održavao tajnu vezu s njihovom budućom "svekrvom". S druge strane je njezin suprug Nikola, čija bi majka Mirjana mogla biti upletena u skandal koji bi osramotio cijelu obitelj Vukas. Pitanje koje se sada postavlja jest što će Cvita učiniti s ovom razornom istinom. Hoće li upozoriti sestru i spasiti je od braka temeljenog na laži, riskirajući pritom da joj slomi srce? Ili će se suočiti s Mirjanom i Nikolom, što bi moglo trajno uništiti njezin odnos sa suprugovom obitelji? Šutnja, pak, znači sudjelovanje u obmani i dopuštanje da se njezina sestra uda za čovjeka čiji su moral i odanost krajnje upitni. Svaka opcija nosi sa sobom katastrofalne posljedice, a teret odluke pao je isključivo na Cvitina leđa. Njezin sljedeći korak odredit će sudbinu svih upletenih, a mir u malom mjestu opasno je narušen. Pukotine u obiteljskim odnosima sada su postale preduboke da bi se ignorirale, a istina, jednom izrečena, ne može se vratiti natrag.

Cvita, Divlje pčele

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

