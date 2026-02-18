Komentari ga nisu štedjeli! Pere Eranović u liku Vice ih je pročitao naglas i nasmijao pratitelje

Poznati splitski glumac Pere Eranović, publici najpoznatiji po ulozi Vice Radonića u 'Divljim pčelama', odlučio se na nesvakidašnji i hrabar potez

icon-close

U šaljivom videu objavljenom na društvenim mrežama, Eranović je, ušavši u svoj lik, s publikom podijelio neke od najsočnijih komentara koje gledatelji ostavljaju o njemu, odnosno o liku kojeg tumači u seriji 'Divlje pčele'. Bez zadrške i s velikom dozom humora, pročitao je niz uvreda i bizarnih teorija, pružajući publici jedinstven uvid u to kako doživljavaju njegovu izvedbu.

Lavina kreativnih uvreda s društvenih mreža

Eranović, u maniri svog lika, bez filtera čita komentare koji Vicu opisuju kao "antipatičnog skroz", "odvratnog" i kao "užasnog" lika. Nizali su se komentari jedan za drugim, a svaki je bio maštovitiji od prethodnog. Jedan od gledatelja Vicu je opisao kao "vrlo podmuklu mrcinu od čovjeka", dok su ga drugi prozvali "Lignja". Čini se da je lik Vice Radonića izazvao snažne reakcije, a publika nije štedjela riječi kako bi izrazila svoje mišljenje. Eranović je vješto pretvorio negativne komentare u komični materijal, pokazujući kako se glumac može na inteligentan način nositi s kritikama upućenim fiktivnom liku kojeg tumači. Njegova interpretacija i nonšalantni pristup čitanju uvreda izazvali su salve smijeha kod pratitelja, koji su pozdravili ovaj originalan način komunikacije s publikom.

icon-expand Pere Eranović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Od političke pripadnosti do privatnih teorija

Komentari se nisu zaustavili samo na opisu Vicing karaktera. Gledatelji su se, čini se, upustili i u detaljnu analizu njegovog privatnog života i uvjerenja. Tako je Eranović pročitao komentar koji tvrdi da je "Vice član 'Možemo'", što je izazvalo posebnu zabavu. Drugi su se pak bavili njegovom seksualnom orijentacijom, pa se tako moglo čuti da je "Vice homoseksualac" te da će se to "brzo otkriti". Cijeli ovaj kolaž komentara, koje je Pere Eranović prikupio, svjedoči o dubokoj angažiranosti publike koja fiktivni lik doživljava kao stvarnu osobu, stvarajući oko njega čitave narative. Ovaj potez Pere Eranovića pokazao se kao pun pogodak. Ne samo da je zabavio svoju publiku, već je i na pametan način pokazao koliko tanka može biti granica između lika i glumca u očima gledatelja. Svojim humorom i opuštenim stavom, negativnost je pretvorio u pozitivnu interakciju, dodatno ojačavši vezu sa svojim pratiteljima i dokazavši da se i s najgorim kritikama može nositi uz osmijeh.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući