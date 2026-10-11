Komisija odlučuje o Ivičinom povratku kući, a njegovo stanje sve je gore

Iako su se svi nadali pozitivnom ishodu, ubrzani rok donio je i ogromnu dozu stresa za cijelu obitelj. Svi su jako dobro svjesni da samo jedan krivi korak na procjeni može značiti još dvije duge godine čekanja na novu priliku za slobodu.

Jakova i Karmelu potpuno je iznenadio poziv odvjetnika koji je donio vijest o neočekivano brzom sastanku. Medicinska komisija bi se mogla sastati već idući dan kako bi donijela odluku o Ivičinom povratku kući, a ta vijest je izazvala pravu buru pomiješanih emocija.

Unatoč velikim nadama, Ivičina partnerica Karmela izražava duboku zabrinutost za njegovo trenutačno psihičko stanje. Iskreno vjeruje da on još uvijek nije spreman za ovakvu vrstu ozbiljne procjene i otvoreno strahuje od onog najgoreg.

Prema njezinim riječima, ako ga članovi komisije vide u trenutnom stanju, sasvim sigurno će ga odmah vratiti na bolničko liječenje. Prisjetila se pritom s tugom kako joj je upravo Ivica spasio život i vratio nadu kada je mislila odustati od svega, što ovu situaciju čini još težom za nju i Jakova.

Ipak, najveća prepreka Ivičinu povratku kući ostaju halucinacije u kojima viđa sina Josu. Ako želi uvjeriti komisiju da je spreman napustiti bolnicu, morat će pronaći način da se suoči s vlastitim strahovima i ponovno uspostavi kontrolu nad svojim životom.

No, vremena je sve manje, a njegovo se stanje ne popravlja. Hoće li Ivica uspjeti nadvladati halucinacije i vratiti se kućo ili će komisija procijeniti da mu je ipak potrebno daljnje bolničko liječenje?

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