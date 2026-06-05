Konačan kraj za jedne, početak za druge! Teodora i Jakov i službeno zapečatili razvod

Nakon dugog perioda ispunjenog teškim odlukama, Teodora je konačno stavila potpis na papire za razvod. Time je zatvoreno jedno od najburnijih poglavlja u njihovim životima, no pravi osjećaji Jakova usmjereni su prema drugoj ženi - Katarini, kojoj je u zatvoru obećao vječnu ljubav.

Trenutak istine dogodio se kada je Jakov potvrdio da je dobio ono što je dugo čekao. "Trebam kod advokata predati mu papire za razvod, potpisala je", izgovorio je, čime je i službeno potvrđeno da je Teodora odlučila okrenuti novu stranicu, baš kao i on. Za Jakova, taj potpis nije bio čin patnje, već olakšanje i simbol kraja jedne ere koja mu je stajala na putu do prave sreće. Time se konačno oslobodio da se u potpunosti posveti ženi koju voli.