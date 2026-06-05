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Divlje pčele

Konačan kraj za jedne, početak za druge! Teodora i Jakov i službeno zapečatili razvod

U emotivnom raspletu koji su mnogi dugo iščekivali, ljubavna saga Teodore i Jakova dosegla je svoj formalni kraj

RTL.hr
05.06.2026 20:25

Nakon dugog perioda ispunjenog teškim odlukama, Teodora je konačno stavila potpis na papire za razvod. Time je zatvoreno jedno od najburnijih poglavlja u njihovim životima, no pravi osjećaji Jakova usmjereni su prema drugoj ženi - Katarini, kojoj je u zatvoru obećao vječnu ljubav.

Jakov i Teodora, Divlje pčele
Jakov i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL
Teodora i Jakov, Divlje pčele
Teodora i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Predaja papira kao simbol novog početka

Trenutak istine dogodio se kada je Jakov potvrdio da je dobio ono što je dugo čekao. "Trebam kod advokata predati mu papire za razvod, potpisala je", izgovorio je, čime je i službeno potvrđeno da je Teodora odlučila okrenuti novu stranicu, baš kao i on. Za Jakova, taj potpis nije bio čin patnje, već olakšanje i simbol kraja jedne ere koja mu je stajala na putu do prave sreće. Time se konačno oslobodio da se u potpunosti posveti ženi koju voli.

Teodora i Jakov, Divlje pčele
Teodora i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Predaja dokumenata odvjetniku predstavlja posljednji korak u formalnom rastanku, ali za Jakova to je prvi korak prema budućnosti s Katarinom. Iako je razvod sam po sebi težak, on je u ovom slučaju bio nužan kako bi se ispravile greške iz prošlosti.

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