Konačno je rekao kraj! Jakov Vukas stavio točku na brak s Teodorom

Nakon dugog razdoblja napetosti, međusobnih optužbi i nevjere, čini se da je brak Teodore i Jakova Vukasa stigao do svog konačnog kraja

icon-close

U dramatičnom razgovoru koji je ogolio sve rane njihovog odnosa, Jakov je izrekao riječi od kojih je Teodora strahovala, potvrdivši da za njih dvoje više nema povratka u seriji 'Divlje pčele'.

Oko za oko, zub za zub?

Suočena s posljedicama vlastitih i Jakovljevih postupaka, Teodora je pokušala uspostaviti novu ravnotežu u njihovom narušenom odnosu. Njezina logika bila je jednostavna i brutalna: "oko za oko, zub za zub". Smatrala je da su ih međusobne prevare dovele u istu poziciju, čime su postali "jednaki". U njezinim očima, to je značilo da se sve loše može jednostavno poništiti i da mogu nastaviti dalje kao da se ništa značajno nije dogodilo. "Što si imamo još za reći?", upitala je Jakova, predlažući da se prošlost ostavi iza njih. Njezin pristup sugerirao je da je bol koju su si nanijeli dovoljna kazna te da je vrijeme za pragmatičan nastavak života. Međutim, Jakov nije dijelio njezino viđenje.

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakovljevo bolno priznanje o uništenju

Za razliku od Teodore, Jakov nije mogao prijeći preko dubine uništenja koje su zajedno prouzročili. Njezinu ideju o nastavku života kao da se ništa nije dogodilo doživio je kao potpuno nerazumijevanje situacije. On nije vidio njihove postupke kao niz grešaka koje se mogu oprostiti, već kao zajednički napor da svoj brak dovedu do propasti.

icon-expand Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

"Trudili smo se i dali smo sve od sebe da ga uništimo", rekao je s gorkom ironijom, odbacujući svaku mogućnost da se takav odnos može popraviti. Za njega, Teodorin prijedlog da jednostavno nastave dalje bio je nemoguć. Pitanje koje joj je postavio - "I što bi ti sada, samo nastavila dalje kao da se ništa nije dogodilo?" - nije tražilo odgovor, već je bilo retorička potvrda njihovog potpunog razilaženja. Njegovo odlučno "Ne" odzvanjalo je kao presuda. "To tako neće ići", dodao je, jasno dajući do znanja da je granica pređena i da povratka više nema.

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL