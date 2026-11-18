Romansa između Tereze i Neven doživjela je svoj konačan kraj, a Tereza je tu vijest bez zadrške priopćila svojoj majci Mirjani. Nakon što ju je majka suočila s pitanjem gdje je bila, Tereza nije pokušavala ništa sakriti.

"Bila sam s Nevenom", priznala joj je otvoreno.

Iako joj je Mirjana odmah prigovorila da tim postupcima samo izaziva nove probleme, Tereza joj je hladno dala do znanja da više nema razloga za brigu jer je njihovoj ljubavi došao kraj.

"Znam, ali to više nije važno. Neven i ja više nismo skupa", uzvratila joj je kratko.