Romansa između Tereze i Neven doživjela je svoj konačan kraj, a Tereza je tu vijest bez zadrške priopćila svojoj majci Mirjani. Nakon što ju je majka suočila s pitanjem gdje je bila, Tereza nije pokušavala ništa sakriti.
"Bila sam s Nevenom", priznala joj je otvoreno.
Iako joj je Mirjana odmah prigovorila da tim postupcima samo izaziva nove probleme, Tereza joj je hladno dala do znanja da više nema razloga za brigu jer je njihovoj ljubavi došao kraj.
"Znam, ali to više nije važno. Neven i ja više nismo skupa", uzvratila joj je kratko.
Teške optužbe na račun obitelji
Mirjana nije skrivala kako smatra da je takav rasplet najbolji jer vjeruje da ionako nisu jedno za drugo, no takav je stav kod slomljene i ogorčene Tereze izazvao pravu buru emocija. Glavnog krivca za svoj ljubavni brodolom vidi upravo u vlastitoj obitelji, čiji su joj stalni pritisci i uplitanje uništili svaku priliku za sreću.
"Eto, dobila sam što si tražila. Nadam se da si sad zadovoljna. Ali znaš koji je razlog tome – ti, ćaća i cila ova prokleta familija", poručila je Tereza majci bez dlake na jeziku.
Njezine riječi jasno su dale do znanja da prekid s Nevenom nije samo kraj jedne ljubavne priče, već i početak novog vala nezadovoljstva i dubokih sukoba unutar same obitelji.
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