Kraj za Vicu konačno na vidiku? Ante mu diše za vratom

Nakon što je otkriveno da je iz kuće nestala značajna svota novca, Ante Vukas donio je odluku usmjerivši sav svoj bijes i sumnju prema Vici Radoniću

Umjesto da slučaj prijavi u seriji 'Divljim pčelama', Ante Vukas odlučio je stvar riješiti unutar zidova svoga doma, uvjeren da je kradljivac jedan od članova obitelji. "Ma ne pada mi na pamet išta prijaviti dok se ne uvjerim da nije netko od vas bija", odlučno je izjavio, jasno dajući do znanja da ga više od gubitka novca brine sramota koju bi takav čin nanio ugledu obitelji.

Sumnja pada na najbliže, milicija nije opcija

Njegova odluka stvorila je atmosferu nepovjerenja u kojoj su se ukućani počeli međusobno optuživati. U takvom napetom okruženju, svaki je potez bio pod povećalom, a svaka riječ mogla je biti pogrešno protumačena.

Vice Radonić u središtu oluje

Pokušavajući unijeti razum u kaotičnu situaciju, Vice Radonić predlagao je svoja rješenja situacije. Dok su drugi članovi obitelji otvoreno upirali prstom u njega, Vice se branio, tvrdeći da je nevin i da nije imao nikakvih saznanja o skrivenom novcu. "Ja uopće nisam znao do maloprije da postoji sef u ovoj kući", rekao je, no njegove riječi nisu uspjele uvjeriti Antu. Njegov pokušaj da smiri situaciju protumačen je kao pokušaj prikrivanja vlastite krivnje.

Naredba koja uništava povjerenje