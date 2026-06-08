'Kreću hapšenja, strpat će me u zatvor'! Anti Vukasu se sprema ćelija nakon šokantnog priznanja suradnika

Dugogodišnje sumnje u malverzacije oko izgradnje kontroverzne industrijske zone u mjestu Vrilo dobile su i službenu potvrdu. Nakon što je istraga ponovno otvorena, ključni svjedok Zdravko Šušnjara odlučio je progovoriti i svojim iskazom teško teretiti moćnog poduzetnika Antu Vukasa, otkrivajući detalje o mreži podmićivanja koja je sezala do samog vrha. Čini se da je Vukasovom carstvu došao kraj, a uhićenja su samo pitanje dana

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Klupko se počelo odmotavati kada je Zdravko Šušnjara, nekadašnji Vukasov čovjek od povjerenja, pred istražiteljima iznio šokantne detalje. Suočen s pitanjima o podmićivanju u ministarstvu, Šušnjara nije oklijevao. "Ja sam osobno dogovarao kontakte u ime Ante Vukasa. On je davao novce i svi smo njemu odgovarali", rekao je, potvrđujući tako da je Vukas bio na čelu cijele operacije.

Šušnjara priznao sve: "Osobno sam dogovarao kontakte u ime Ante Vukasa"

Njegovo priznanje otvorilo je vrata novoj, mnogo široj istrazi koja se, prema saznanjima, ne ograničava samo na Vrilo. Istražitelji su navodno ispitali i dodatne svjedoke u Splitu i Zagrebu, što upućuje na to da je riječ o pomno planiranoj akciji. "Spremaju nešto puno veće ovaj put", komentirao je jedan izvor blizak istrazi, dajući naslutiti da bi se iza afere industrijske zone mogli kriti i drugi, još veći zločini.

icon-expand Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Panika u obitelji Vukas

Vijest o ponovnom otvaranju slučaja i Šušnjarinom svjedočenju brzo je stigla i do samog Ante Vukasa, koji je shvatio da se obruč oko njega opasno stegnuo. U panici je obavijestio svog sina Marka i nećaka Milana o nadolazećoj opasnosti, potvrđujući da su mu istražitelji za petama. Prema razgovoru kojem su svjedočili upućeni, Vukas je bio svjestan da je kraj blizu. "Pripremaju naloge. Sljedeća dva dana kreću hapšenja", rekao je članovima svoje obitelji, ne ostavljajući prostora za sumnju u ishod. Na pitanje što to točno znači za njega, Vukas je bio izravan: "Strpat će me u zatvor. To je što znači."

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL