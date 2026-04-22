Kristian Šupe o suradnji s Lidijom Kordić u 'Divljim pčelama': 'Zabavna, šarmantna i megatalentirana'

Od trenutka kada se pojavio u 'Divljim pčelama', Đordano je jasno pokazao interes za Zoru, a njihov odnos odmah je postao jedna od zanimljivijih linija radnje.
Glumac Kristian Šupe otkrio je što, po njegovu mišljenju, stoji iza te privlačnosti:
"Po mom mišljenju, osim njezina karaktera i ljepote, privukla ga je i njegova zamisao sretne obitelji te uvjerenje da upravo ona može biti ta s kojom će graditi tu stvarnost."
Dodaje i kako njegov lik ne skriva skrivene motive:
"Tvrdim i stojim iza toga da njegove namjere nimalo nisu neiskrene, niti gledateljima sugeriram da budu posebno oprezni. Ipak, neka sve za sebe preispitaju na sokratovski način - možda će oni vidjeti nešto što ja ne vidim, tko zna?"
Tko je zapravo Đordano?
Iako na prvi pogled djeluje kao šarmantan i uporan udvarač, Đordano je, prema riječima glumca, puno složeniji lik.
Prije svega, tvrdim da je Đordano odlično napisan, s jasnim razvojnim lukom lica, i doista je bilo zadovoljstvo uskočiti u ulogu i interpretirati ga."
Otkriva i što pokreće njegov lik:
"Otkrivajući njegove namjere, protumačio sam da mu je glavna motivacija u društvu održati sliku u javnosti kao čestitog, poštenog, dobro odgojenog i radišnog čovjeka - sliku koju mu je otac ostavio u nasljeđe i koju želi opravdati, kako bi ga i dalje učinio ponosnim."
Suradnja s Lidijom Kordić
Posebno je izdvojio suradnju s kolegicom Lidijom Kordić, koja u seriji utjelovljuje Zoru.
Za suradnju s kolegicom Lidijom imam samo riječi hvale, i to u superlativima. Krasna je i kao partnerica na setu uvijek je spremna pomoći i dati sve od sebe da scena bude uspješna. Zabavna, šarmantna, inteligentna i megatalentirana osoba."
Ostaje pitanje: vjerovati mu ili ne?
Iako Đordano djeluje kao iskren romantik, gledatelji i dalje oprezno prate njegov razvoj. Njegove riječi sugeriraju jedno, ali radnja često donosi neočekivane preokrete.
Hoće li Zora prepoznati njegovu iskrenost ili će se pokazati da stvari nisu tako jednostavne - ostaje za vidjeti u novim epizodama 'Divljih pčela'.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.