Divlje pčele

Kristian Šupe o suradnji s Lidijom Kordić u 'Divljim pčelama': 'Zabavna, šarmantna i megatalentirana'

U razgovoru za RTL.hr glumac Kristian Šupe koji utjelovljuje Đordana progovorio je o odnosu sa Zorom, suradnji s Lidijom Kordić i otkrio što stoji iza njegovog lika

RTL.hr
22.04.2026 10:00

Od trenutka kada se pojavio u 'Divljim pčelama', Đordano je jasno pokazao interes za Zoru, a njihov odnos odmah je postao jedna od zanimljivijih linija radnje.

Glumac Kristian Šupe otkrio je što, po njegovu mišljenju, stoji iza te privlačnosti:

"Po mom mišljenju, osim njezina karaktera i ljepote, privukla ga je i njegova zamisao sretne obitelji te uvjerenje da upravo ona može biti ta s kojom će graditi tu stvarnost."

Dodaje i kako njegov lik ne skriva skrivene motive:

"Tvrdim i stojim iza toga da njegove namjere nimalo nisu neiskrene, niti gledateljima sugeriram da budu posebno oprezni. Ipak, neka sve za sebe preispitaju na sokratovski način - možda će oni vidjeti nešto što ja ne vidim, tko zna?"

Zora Runje (Lidija Kordić) i Đordano Bonačić (Kristian Šupe), Divlje pčele FOTO: RTL

Tko je zapravo Đordano?

Iako na prvi pogled djeluje kao šarmantan i uporan udvarač, Đordano je, prema riječima glumca, puno složeniji lik.

Prije svega, tvrdim da je Đordano odlično napisan, s jasnim razvojnim lukom lica, i doista je bilo zadovoljstvo uskočiti u ulogu i interpretirati ga."

Otkriva i što pokreće njegov lik:

"Otkrivajući njegove namjere, protumačio sam da mu je glavna motivacija u društvu održati sliku u javnosti kao čestitog, poštenog, dobro odgojenog i radišnog čovjeka - sliku koju mu je otac ostavio u nasljeđe i koju želi opravdati, kako bi ga i dalje učinio ponosnim."

Đordano (Kristian Šupe), Divlje pčele FOTO: RTL

Suradnja s Lidijom Kordić

Posebno je izdvojio suradnju s kolegicom Lidijom Kordić, koja u seriji utjelovljuje Zoru.

Za suradnju s kolegicom Lidijom imam samo riječi hvale, i to u superlativima. Krasna je i kao partnerica na setu uvijek je spremna pomoći i dati sve od sebe da scena bude uspješna. Zabavna, šarmantna, inteligentna i megatalentirana osoba."

Đordano (Kristian Šupe) i Zora (Lidija Kordić), Divlje pčele FOTO: RTL

Ostaje pitanje: vjerovati mu ili ne?

Iako Đordano djeluje kao iskren romantik, gledatelji i dalje oprezno prate njegov razvoj. Njegove riječi sugeriraju jedno, ali radnja često donosi neočekivane preokrete.

Hoće li Zora prepoznati njegovu iskrenost ili će se pokazati da stvari nisu tako jednostavne - ostaje za vidjeti u novim epizodama 'Divljih pčela'.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

