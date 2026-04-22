Kristian Šupe o suradnji s Lidijom Kordić u 'Divljim pčelama': 'Zabavna, šarmantna i megatalentirana'

Od trenutka kada se pojavio u 'Divljim pčelama', Đordano je jasno pokazao interes za Zoru, a njihov odnos odmah je postao jedna od zanimljivijih linija radnje.

Glumac Kristian Šupe otkrio je što, po njegovu mišljenju, stoji iza te privlačnosti:

"Po mom mišljenju, osim njezina karaktera i ljepote, privukla ga je i njegova zamisao sretne obitelji te uvjerenje da upravo ona može biti ta s kojom će graditi tu stvarnost."

Dodaje i kako njegov lik ne skriva skrivene motive:

"Tvrdim i stojim iza toga da njegove namjere nimalo nisu neiskrene, niti gledateljima sugeriram da budu posebno oprezni. Ipak, neka sve za sebe preispitaju na sokratovski način - možda će oni vidjeti nešto što ja ne vidim, tko zna?"