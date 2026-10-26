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Divlje pčele

Kristina Sertić planira bijeg iz zatvora: 'Ne mogu ovo više izdržati'

Kristina Sertić u kamenolomu otkriva svoj očajnički plan bijega iz zatvora koji bi mogao završiti kobno

RTL.hr
26.10.2026 11:30

Tijekom teškog rada u kamenolomu, Kristina se povjerila Franki i Katarini, priznavši im da više ne može izdržati zatvorski život. Iako su joj preostale još samo tri godine kazne, očaj je potpuno preuzeo kontrolu nad njezinim postupcima

Otkrila im je pravi razlog svoje žurbe. Naime, njezin dečko planira otići u Njemačku, ali joj je jasno dao do znanja da ne želi otići bez nje, što ju je potaknulo na ovu drastičnu odluku.

Bijeg preko rijeke

Kristina je do detalja razradila svoj plan i predložila Franki i Katarini da pođu s njom. Njezina je ideja pobjeći tijekom tovarenja kamena, nadajući se da zbog silne buke i brojnih kamiona nitko neće primijetiti da su nestale.

Kristina i Franka, Divlje pčele
Kristina i Franka, Divlje pčele FOTO: RTL

Planira trčati do rijeke, koja je udaljena otprilike kilometar od kamenoloma. Tamo će je, prema čvrstom dogovoru, čekati njezin momak kako bi zajedno pobjegli u bolji život.

Katino upozorenje

Katarina je odmah reagirala i upozorila ju da to nikako nije pametna ideja. Pokušala joj je objasniti koliko je takav pothvat opasan, ozbiljno zabrinuta za njezinu sigurnost.

Podsjetila ju je na surovu stvarnost i činjenicu da zatvorski čuvari svuda uokolo stoje s puškama. Kata je bila potpuno jasna kada joj je rekla da joj čuvari sigurno neće samo tako dati da ode.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Kristina, unatoč Katarininim upozorenjima, riskirati vlastiti život kako bi pobjegla iz zatvora i ponovno bila sa svojim dečkom? I hoće li uspjeti nagovoriti Franku i Katarinu da joj se pridruže ili će njezin očajnički plan završiti kobnim posljedicama?

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Divlje pčele

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