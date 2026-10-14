Krneta čuva pozivnicu za Petrovo vjenčanje, Kate shvatila tko stoji iza njezina maltretiranja!

Pronalazak skrivene pozivnice za vjenčanje
Dok je Krneta na trenutak izašao iz prostorije kako bi donio novu bocu vina, Kate je iskoristila priliku i počela prekapati po njegovim stvarima. Njezina znatiželja brzo je urodila plodom jer je pronašla pozivnicu za svoje i Petrovo vjenčanje. Bilo je posve jasno da je Krneta bio pozvan na taj važan događaj, iako se na njemu nikada nije pojavio.
Kada se vratio, suočen s pronalaskom, Krneta joj je počeo objašnjavati razloge svog izostanka. Prisjetio se Petra s nostalgijom, govoreći kako je bio prava ljudina i da mu je neizmjerno žao što nije mogao doći na svadbu. Kao opravdanje naveo je neodgodiv poslovni put u Zagreb, ali je ubrzo promijenio ploču. Gledajući je ravno u oči, poručio joj je da napokon mora priznati što se zaista dogodilo te noći i da ga je ona ubila.
Mirjanina uloga
Atmosfera je postala još napetija kada se potegnulo pitanje zatvora i okrutnih uvjeta u samici. Katarina je već dugo sumnjala da netko moćan vuče konce iz sjene, a Krneta je konačno popustio pod pritiskom. Priznao je da je upravo on pustio Mirjanu Vukas u samicu, pravdajući svoj postupak emocijama. "Pa kakav bi ja to čovjek bio da nisam pustio Petrovu mater", izjavio je bez imalo okolišanja.
Ovo priznanje izazvalo je burnu reakciju. Katarina, vidno ljuta i razočarana, shvatila je da se mreža laži polako raspetljava. Odbrusila mu je kako sada sa sigurnošću zna da Mirjana stoji iza svega i da je ona glavna inicijatorica njezinog maltretiranja.
"Pa kako onda da sam ja još živa ako radiš za Mirjanu Vukas?", upitala je Kate.
"Da je po njenom, već bi ti odavno bila mrtva", priznao je Krneta.
Ostaje za vidjeti kako će se Katarina nositi s ovim gorkim saznanjima i tko će povući sljedeći potez u ovoj opasnoj igri.
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