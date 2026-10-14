Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Krneta čuva pozivnicu za Petrovo vjenčanje, Kate shvatila tko stoji iza njezina maltretiranja!

Katarina se suočava s Krnetom u napetoj sceni koja baca potpuno novo svjetlo na tragičnu smrt Petra Vukasa, ali i njezin mučni put iza rešetaka. Odnosi među likovima postaju sve zamršeniji

RTL
14.10.2026 08:00

Pronalazak skrivene pozivnice za vjenčanje

Dok je Krneta na trenutak izašao iz prostorije kako bi donio novu bocu vina, Kate je iskoristila priliku i počela prekapati po njegovim stvarima. Njezina znatiželja brzo je urodila plodom jer je pronašla pozivnicu za svoje i Petrovo vjenčanje. Bilo je posve jasno da je Krneta bio pozvan na taj važan događaj, iako se na njemu nikada nije pojavio.

Kada se vratio, suočen s pronalaskom, Krneta joj je počeo objašnjavati razloge svog izostanka. Prisjetio se Petra s nostalgijom, govoreći kako je bio prava ljudina i da mu je neizmjerno žao što nije mogao doći na svadbu. Kao opravdanje naveo je neodgodiv poslovni put u Zagreb, ali je ubrzo promijenio ploču. Gledajući je ravno u oči, poručio joj je da napokon mora priznati što se zaista dogodilo te noći i da ga je ona ubila.

Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele
Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanina uloga

Atmosfera je postala još napetija kada se potegnulo pitanje zatvora i okrutnih uvjeta u samici. Katarina je već dugo sumnjala da netko moćan vuče konce iz sjene, a Krneta je konačno popustio pod pritiskom. Priznao je da je upravo on pustio Mirjanu Vukas u samicu, pravdajući svoj postupak emocijama. "Pa kakav bi ja to čovjek bio da nisam pustio Petrovu mater", izjavio je bez imalo okolišanja.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ovo priznanje izazvalo je burnu reakciju. Katarina, vidno ljuta i razočarana, shvatila je da se mreža laži polako raspetljava. Odbrusila mu je kako sada sa sigurnošću zna da Mirjana stoji iza svega i da je ona glavna inicijatorica njezinog maltretiranja.

"Pa kako onda da sam ja još živa ako radiš za Mirjanu Vukas?", upitala je Kate.

"Da je po njenom, već bi ti odavno bila mrtva", priznao je Krneta.

Ostaje za vidjeti kako će se Katarina nositi s ovim gorkim saznanjima i tko će povući sljedeći potez u ovoj opasnoj igri.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta katarina runje petar vukas
Divlje pčele

Mirjana se sukobila s Cvitom zbog odgoja malog Petra! Poručila joj: 'Tvoj sin ima ime, zove se Petar Vukas!'

Moglo bi te zanimati

Kate glumi da želi biti bliska s Krnetom, a iza njegovih leđa priprema opasan potez?

Marko želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom, no iza svega se krije tajni Antin plan

Milan odlučio prekinuti vezu s Terezom, ona ne prihvaća odluku: 'Treći put mi nećeš slomiti srce!'

Mirjana ne želi biti isključena iz Petrova života: 'Uzela sam ga iz ruku od one frculje i tebi ga dala'

Potresne scene iza zatvorskih zidova: Kate se vratila pretučena i u strahu za vlastiti život

Ante Vukas sprema veliki povratak: Promjena vlasti probudila stare ambicije

Pročitaj na Net.hr
Otkriven uzkrok smrti glumca RJ Mittea: 'Toliki neostvareni snovi i potencijal'
Od Thompsona do Mamića: Ovako su se prije 15 godina zabavljale zvijezde u cajkaroškom klubu
Glas svoje kćeri usporedio je s Adele, no Sofia Houdek odabire drukčiji put: Odvažna je vizažistica
Ismijavali je zbog debljine i ovisnosti, danas vrijedi milijune: Pop princeza pobijedila je sve
Slovila je za jednu od najljepših žena, a život je nije mazio: Sjećate li se Milene Dravić?
Nina Badrić oduševila blještavim glamuroznim izdanjem pa potaknula na promišljanje o ljubavi
Raquel sa kćeri uživala na spektakularnom koncertu Shakire u Madridu
Bivši vođa bande osuđen na 40 godina zatvora zbog organiziranja ubojstva 2Paca
Jasna Zlokić o Jakovu Jozinoviću i glazbi: 'Mi smo morali čekati, a danas sve ide munjevito'
Kći Kate Moss izgledom plijeni pažnju gdje god se pojavi: Boluje od kronične bolesti