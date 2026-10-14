Krneta čuva pozivnicu za Petrovo vjenčanje, Kate shvatila tko stoji iza njezina maltretiranja!

Katarina se suočava s Krnetom u napetoj sceni koja baca potpuno novo svjetlo na tragičnu smrt Petra Vukasa, ali i njezin mučni put iza rešetaka. Odnosi među likovima postaju sve zamršeniji

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Pronalazak skrivene pozivnice za vjenčanje

Dok je Krneta na trenutak izašao iz prostorije kako bi donio novu bocu vina, Kate je iskoristila priliku i počela prekapati po njegovim stvarima. Njezina znatiželja brzo je urodila plodom jer je pronašla pozivnicu za svoje i Petrovo vjenčanje. Bilo je posve jasno da je Krneta bio pozvan na taj važan događaj, iako se na njemu nikada nije pojavio. Kada se vratio, suočen s pronalaskom, Krneta joj je počeo objašnjavati razloge svog izostanka. Prisjetio se Petra s nostalgijom, govoreći kako je bio prava ljudina i da mu je neizmjerno žao što nije mogao doći na svadbu. Kao opravdanje naveo je neodgodiv poslovni put u Zagreb, ali je ubrzo promijenio ploču. Gledajući je ravno u oči, poručio joj je da napokon mora priznati što se zaista dogodilo te noći i da ga je ona ubila.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanina uloga

Atmosfera je postala još napetija kada se potegnulo pitanje zatvora i okrutnih uvjeta u samici. Katarina je već dugo sumnjala da netko moćan vuče konce iz sjene, a Krneta je konačno popustio pod pritiskom. Priznao je da je upravo on pustio Mirjanu Vukas u samicu, pravdajući svoj postupak emocijama. "Pa kakav bi ja to čovjek bio da nisam pustio Petrovu mater", izjavio je bez imalo okolišanja.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL