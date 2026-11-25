Mir u mjestu narušava dolazak novog komandira Krnete, koji preuzima dužnost u policiji. Njegov dolazak izaziva velik nemir među mještanima, a Krneta odmah odlazi na razgovor s Antom Vukasom, s kojim razmjenjuje teške optužbe o prošlim zlodjelima.

Krneta ga otvoreno provocira prisjećajući se "dobrih starih vremena", na što Ante oštro odbija bilo kakvu suradnju. "Samo mi se makni s očiju da te više ne gledam", izravno mu poručuje Ante, uvjeren da se može nositi s novim komandirom.