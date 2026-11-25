Mir u mjestu narušava dolazak novog komandira Krnete, koji preuzima dužnost u policiji. Njegov dolazak izaziva velik nemir među mještanima, a Krneta odmah odlazi na razgovor s Antom Vukasom, s kojim razmjenjuje teške optužbe o prošlim zlodjelima.
Krneta ga otvoreno provocira prisjećajući se "dobrih starih vremena", na što Ante oštro odbija bilo kakvu suradnju. "Samo mi se makni s očiju da te više ne gledam", izravno mu poručuje Ante, uvjeren da se može nositi s novim komandirom.
Priznanje koje mijenja sve
Iako Ante odbija suradnju, stvari se neočekivano mijenjaju kada se u sjećanju otkrije mračna obiteljska tajna oko smrti Katinog oca, Andrije Runje, za kojeg su svi u mjestu godinama vjerovali da mu je zatajilo srce.
"Svi misle da ga je srce izdalo, al' nije. To smo radili moj ćaća i ja", odzvanja priznanje koje Krneta tada sažima u šokantnu spoznaju: "Vi ste ga otrovali." Ovim saznanjem Krneta sada dobiva moćno oružje i drži Antu Vukasa u šaci, jedini znajući mračnu tajnu koju nitko drugi u Vrilu ne zna.
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