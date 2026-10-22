Krneta i dalje pokušava zastrašiti Katarinu u samici: 'Ovdje se igra po mojim pravilima'

Krneta je odlučio uzeti stvari u svoje ruke te je posjetio Katarinu kako bi joj jasno dao do znanja tko vlada zatvorom. Prvo ju je cinično zezao rekavši joj da je već sutra dobila premještaj, no ubrzo je promijenio ploču i krenuo s teškim uvredama.

Oštro joj je poručio kako je naivna ako stvarno misli da će inspektor Žuvela njoj povjerovati umjesto njemu. "Misliš da se Žuvela tebi povjerava, a ne meni? Njega više nećeš ni čuti ni vidjeti, to ti garantiram", zaprijetio joj je.