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Divlje pčele

Krneta i dalje pokušava zastrašiti Katarinu u samici: 'Ovdje se igra po mojim pravilima'

Krneta je posjetio Katarinu u samici. Nakon njezinog priznanja inspektoru Žuveli, upravitelj zatvora pokušao ju je zastrašiti, no naišao je na neočekivan otpor

RTL.hr
22.10.2026 07:00

Suočavanje u samici

Krneta je odlučio uzeti stvari u svoje ruke te je posjetio Katarinu kako bi joj jasno dao do znanja tko vlada zatvorom. Prvo ju je cinično zezao rekavši joj da je već sutra dobila premještaj, no ubrzo je promijenio ploču i krenuo s teškim uvredama.

Oštro joj je poručio kako je naivna ako stvarno misli da će inspektor Žuvela njoj povjerovati umjesto njemu. "Misliš da se Žuvela tebi povjerava, a ne meni? Njega više nećeš ni čuti ni vidjeti, to ti garantiram", zaprijetio joj je.

Slavko Žuvela, Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele
Slavko Žuvela, Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč teškim prijetnjama, Katarina ovoga puta uopće nije ustuknula. Hrabro mu je uzvratila riječima: "Lažeš. Vidim ti strah u očima", jasno mu dajući do znanja da je svjesna koliko je njegovo samopouzdanje zapravo poljuljano nakon susreta s inspektorom.

Zatvorska pravila

Krneta je potom pokušao vratiti kontrolu nad situacijom, podsjećajući je na surovu realnost njezine pozicije. Jasno joj je dao do znanja da se ne nalaze u stvarnom svijetu gdje vrijede uobičajeni zakoni i pravda.

Lazar Krneta, Divlje pčele
Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovdje se igra po nekim drugim pravilima, zatvorskim pravilima. Mojim pravilima", hladno joj je poručio, pokušavajući je iznova slomiti strahom i podsjetiti je na svoju moć unutar tih zidova.

Hoće li se prava istina o Krnetinim zlodjelima naposljetku otkriti i kako će to utjecati na Katarinu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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