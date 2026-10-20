Krneta Kati otkrio da ga je majka rodila u zatvoru! Njegovo priznanje razotkrilo bolnu prošlost

Susret s Krnetom u bolničkoj sobi nakon pobačaja pretvorio se u mučno suočavanje puno optužbi i teških riječi

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Brutalne optužbe nakon zahvata

Krneta je posjetio Katarinu dok se oporavljala, ne pokazujući nimalo suosjećanja za tešku situaciju u kojoj se našla. Umjesto podrške, dočekale su je hladne i okrutne riječi kojima je pokušao opravdati ono što se dogodilo. "Nemaš ti srca, Runje. Razuma očito nemaš, da imaš trunku razuma, preklinjala bi me da to napravim", rekao joj je bez imalo okolišanja. Dodatno joj je uzvraćao još težim uvredama, optuživši je da je htjela zadržati dijete samo kako bi njemu zagorčala život. Cijelo vrijeme nazivao ju je sebičnom i ludom ženom koja bi zasigurno bila užasna majka.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Shrvana Katarina mu je potom sasula u lice sve što misli o njemu, govoreći mu da je čisto zlo. Uz to mu je poručila da će sigurno gorjeti u paklu za sve što joj je prisilno napravio, ako ga već ne kazne na ovom svijetu.

Istina o djetinjstvu

Ono što je uslijedilo nakon niza teških uvreda bacilo je potpuno novo svjetlo na Krnetine motive i ponašanje. Otvorio je svoju duboko potiskivanu traumu, priznajući da vrlo dobro zna što znači imati lošu majku jer je i sam proživio takvu priču. Njegova ga je majka, kako on tvrdi, odlučila roditi iz čistog inata, i to upravo unutar zidova zatvora poput onog u kojem se sada nalazi Katarina.

icon-expand Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL