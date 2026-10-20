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Divlje pčele

Krneta Kati otkrio da ga je majka rodila u zatvoru! Njegovo priznanje razotkrilo bolnu prošlost

Susret s Krnetom u bolničkoj sobi nakon pobačaja pretvorio se u mučno suočavanje puno optužbi i teških riječi

RTL
20.10.2026 13:00

Brutalne optužbe nakon zahvata

Krneta je posjetio Katarinu dok se oporavljala, ne pokazujući nimalo suosjećanja za tešku situaciju u kojoj se našla. Umjesto podrške, dočekale su je hladne i okrutne riječi kojima je pokušao opravdati ono što se dogodilo. "Nemaš ti srca, Runje. Razuma očito nemaš, da imaš trunku razuma, preklinjala bi me da to napravim", rekao joj je bez imalo okolišanja.

Dodatno joj je uzvraćao još težim uvredama, optuživši je da je htjela zadržati dijete samo kako bi njemu zagorčala život. Cijelo vrijeme nazivao ju je sebičnom i ludom ženom koja bi zasigurno bila užasna majka.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Shrvana Katarina mu je potom sasula u lice sve što misli o njemu, govoreći mu da je čisto zlo. Uz to mu je poručila da će sigurno gorjeti u paklu za sve što joj je prisilno napravio, ako ga već ne kazne na ovom svijetu.

Istina o djetinjstvu

Ono što je uslijedilo nakon niza teških uvreda bacilo je potpuno novo svjetlo na Krnetine motive i ponašanje. Otvorio je svoju duboko potiskivanu traumu, priznajući da vrlo dobro zna što znači imati lošu majku jer je i sam proživio takvu priču. Njegova ga je majka, kako on tvrdi, odlučila roditi iz čistog inata, i to upravo unutar zidova zatvora poput onog u kojem se sada nalazi Katarina.

Lazar Krneta, Divlje pčele
Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovo šokantno priznanje jasno je pokazalo prave razloge njegove okrutnosti. "To dijete bi te mrzilo do kraja života, isto kao što ja mrzim svoju mater", priznao je ogorčeno i pun bijesa. Na samom kraju ovog bolnog razgovora, hladno joj je poručio da bi mu trebala biti zahvalna, uvjeren kako joj je prekidom trudnoće napravio ogromnu uslugu.

Iza zatvorskih zidova ostaju duboke rane. Ovaj mučni slučaj još jednom pokazuje kako neriješene traume iz prošlosti lako postaju okidač za nove tragedije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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