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Divlje pčele

Krneta Katu odvodi iz zatvora, a Zora poljubi Marina i odlazi na pjevačku audiciju

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
05.10.2026 13:43

Krneta posjećuje Mirjanu i obeća joj da će Katu držati na oku... Samo jedan pogled na staru fotografiju otkriva da je njegova povijest s Vukasima puno dublja nego što se na prvi pogled činilo.

Zora se useljava kod Marina koji joj pruža osjećaj sigurnosti i nadu da njezin pjevački talent može biti prepoznat. Trenutak bliskosti kulminira poljupcem.

Čavka i Marko i dalje pritišću Nikolu, a zbog novonastale situacije Cvita i Tereza žestoko se posvađaju.

Zatvorenice, na čelu s Katom, odluče štrajkati glađu i pred Krnetom iznose svoje uvjete. Krneta odluči promovirati" Katu i izvodi je iz zatvora.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marino dogovara Zori audiciju u Bellavisti te ona odlazi pjevati pred voditeljicom noćnog programa hotela Lili i direktorom sale Nenom.

Ante želi vidjeti Nikolu. Čavka i Marko dolaze po njega i stavljaju mu povez na oči. Krneta poslužuje romantičnu večeru uz svijeće za njega i Katu, no ona ne može sakriti strah.

U ulogama Lili i Nene od večeras u 'Divljim pčelama' gledatelji mogu pratiti Nelu Kocsis i Armina Čatića.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

divlje pčele
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