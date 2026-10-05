Krneta Katu odvodi iz zatvora, a Zora poljubi Marina i odlazi na pjevačku audiciju

Krneta posjećuje Mirjanu i obeća joj da će Katu držati na oku... Samo jedan pogled na staru fotografiju otkriva da je njegova povijest s Vukasima puno dublja nego što se na prvi pogled činilo.

Zora se useljava kod Marina koji joj pruža osjećaj sigurnosti i nadu da njezin pjevački talent može biti prepoznat. Trenutak bliskosti kulminira poljupcem.

Čavka i Marko i dalje pritišću Nikolu, a zbog novonastale situacije Cvita i Tereza žestoko se posvađaju.

Zatvorenice, na čelu s Katom, odluče štrajkati glađu i pred Krnetom iznose svoje uvjete. Krneta odluči promovirati" Katu i izvodi je iz zatvora.