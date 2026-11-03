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Divlje pčele

Krneta napao Aldu zbog bijega zatvorenica, a on mu oštro uzvratio udarac

Upravitelj Krneta potpuno je izgubio kontrolu nad situacijom, a svoju frustraciju odlučio je iskaliti na čuvaru Aldi

RTL.hr
03.11.2026 20:45

Krnetine teške optužbe

Krneta je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kako bi pronašao krivca za ovaj nezapamćeni skandal. Vjerujući da su bjegunice morale imati pomoć iznutra, odmah je posumnjao na svog podređenog i verbalno ga napao. "Jesi li im ti pomogao?", oštro ga je upitao Krneta, tražeći hitne odgovore dok je gubio kontrolu nad situacijom.

Njegov plan bio je isključivo motiviran željom da spasi vlastitu kožu, no naišao je na tvrd otpor. Aldo nije htio šutke trpjeti optužbe za nešto što, kako tvrdi, nije učinio.

Aldo uzvraća udarac

Nakon što ga je Krneta napao, Aldo mu je odlučio uzvratiti udarac i pokazati zube. Više mu ne želi popuštati i odlučio je strogo stati na kraj njegovom destruktivnom ponašanju prema zaposlenicima. "Od sada ćeš paziti kako se ponašaš'", jasno mu je odbrusio, odbijajući preuzeti krivnju za upraviteljeve propuste.

Lazar Krneta i Aldo Mađar, Divlje pčele
Lazar Krneta i Aldo Mađar, Divlje pčele FOTO: RTL

Upozorenje za upravitelja

Unatoč jasnim Krnetinim upozorenjima da se ostavi ćorava posla i prizna sudjelovanje, Aldo ne odustaje od svog stava. Njegova potreba da se obrani tjera ga da upravitelja podsjeti na neke stvari iz prošlosti.

Aldo mu je dao do znanja da dobro zna kako stvari funkcioniraju i tko mu čuva leđa. "Sve će oči biti uprte u tebe, cijela zemlja će postavljati pitanja. Govorim ti da svašta znam. Onaj inspektor te je jednom zaštitio", podsjetio ga je Aldo, aludirajući na to da Krneta nije nedodirljiv i da njegovi nagomilani problemi sada prijete svima.

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rasplet ove drame. Ostaje za vidjeti hoće li Krneta i Aldo pronaći zajednički jezik prije nego što bude potpuno prekasno.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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