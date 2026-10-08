Krneta napao Katarinu, a ona mu uzvratila udarcem! Ponovno završila u samici

Sukob zbog odlaska u ambulantu
Krneta je pozvao Katarinu na razgovor zbog sumnji vezanih uz Kristinu Sertić. Naime, stražar je bio uvjeren da Kristina laže kako je bolesna samo da bi izbjegla dolazak u ured i otišla u ambulantu. "Kaže sestra iz ambulante da je Kristina sad dobro", istaknuo je Krneta, dodajući kako ga se ne može tako lako prevariti. "Ti misliš da sam ja glup, ti misliš da ne razumiješ što se ovdje događa", oštro joj se obratio.
Katarina se nije dala zastrašiti te je odmah stala u obranu svoje suzatvorenice. Pokušavajući smiriti situaciju, htjela je zaštititi djevojku od daljnjeg maltretiranja. Međutim, Krneta je krenuo u direktan napad, što je izazvalo brzu i instinktivnu Katarininu reakciju. Ona mu je uzvratila udarcem od kojeg je stražar izgubio ravnotežu i pao na pod.
Unatoč njezinom pokušaju da zaustavi sukob, Krneta se ubrzo uspio pribrati. " Sad ćeš vidjeti kako se snose posljedice", zaprijetio je dok je ustajao.
Odvođenje u samicu
Osveta je bila brza i nemilosrdna. Vidno bijesan zbog udarca i pada, Krneta je zgrabio Katarinu za nogu i počeo je vući po podu. Nije se obazirao na njezine molbe, već ju je vukao ravno u samicu. Tamo ju je naposljetku grubo istukao, pokazujući svoju sirovu moć iza zatvorskih rešetaka.
Ostaje za vidjeti hoće li itko odgovarati za ovakvo ponašanje ili će sve ostati zataškano unutar hladnih zidova.
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