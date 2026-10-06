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Divlje pčele

Krneta nasrnuo na Katu! Dirao je i ljubio protiv njezine volje

Nakon što je Katarinu htio 'promovirati' te ju odveo svojoj kući da čisti, Lazar Krneta otišao je korak dalje te prisiljavao Katu na odnos

RTL
06.10.2026 20:45

U stravičnom raspletu događaja, na vidjelo je izašlo kako je Krneta grubo iskoristio Katarinu. U svojoj kući prisiljavao ju je na odnos, dirao je i ljubio protiv njezine volje, čime je prešao svaku granicu ljudskosti.

Njegova okrutnost išla je do te mjere da ju je doslovno tjerao da jede dok se ona u strahu pokušavala oduprijeti. Uz jeziv podsmijeh i potpunu odsutnost suosjećanja, govorio joj je da se mora boriti kao što se nekada borila sa svojim mužem, dodatno je ponižavajući i slamajući njezin otpor.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina se našla u naizgled bezizlaznoj poziciji. Njezina patnja odvijala se u potpunoj tajnosti, dok je Krneta koristio svaku priliku da demonstrira svoju nadmoć i kontrolu nad njezinim životom. Spominjanje njezinog muža u trenucima najveće ranjivosti bio je promišljen potez kojim je zlostavljač želio potpuno slomiti njezin duh.

Ostavljena na milost i nemilost, prolazi kroz najteže trenutke pitajući se kada će ova noćna mora konačno završiti.

Vrijeme će pokazati hoće li pravda konačno sustići Krnetu zbog njegovih gnusnih djela.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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