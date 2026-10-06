Krneta nasrnuo na Katu! Dirao je i ljubio protiv njezine volje

U stravičnom raspletu događaja, na vidjelo je izašlo kako je Krneta grubo iskoristio Katarinu. U svojoj kući prisiljavao ju je na odnos, dirao je i ljubio protiv njezine volje, čime je prešao svaku granicu ljudskosti.
Njegova okrutnost išla je do te mjere da ju je doslovno tjerao da jede dok se ona u strahu pokušavala oduprijeti. Uz jeziv podsmijeh i potpunu odsutnost suosjećanja, govorio joj je da se mora boriti kao što se nekada borila sa svojim mužem, dodatno je ponižavajući i slamajući njezin otpor.
Katarina se našla u naizgled bezizlaznoj poziciji. Njezina patnja odvijala se u potpunoj tajnosti, dok je Krneta koristio svaku priliku da demonstrira svoju nadmoć i kontrolu nad njezinim životom. Spominjanje njezinog muža u trenucima najveće ranjivosti bio je promišljen potez kojim je zlostavljač želio potpuno slomiti njezin duh.
Ostavljena na milost i nemilost, prolazi kroz najteže trenutke pitajući se kada će ova noćna mora konačno završiti.
Vrijeme će pokazati hoće li pravda konačno sustići Krnetu zbog njegovih gnusnih djela.
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