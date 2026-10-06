Krneta nasrnuo na Katu! Dirao je i ljubio protiv njezine volje

U stravičnom raspletu događaja, na vidjelo je izašlo kako je Krneta grubo iskoristio Katarinu. U svojoj kući prisiljavao ju je na odnos, dirao je i ljubio protiv njezine volje, čime je prešao svaku granicu ljudskosti.

Njegova okrutnost išla je do te mjere da ju je doslovno tjerao da jede dok se ona u strahu pokušavala oduprijeti. Uz jeziv podsmijeh i potpunu odsutnost suosjećanja, govorio joj je da se mora boriti kao što se nekada borila sa svojim mužem, dodatno je ponižavajući i slamajući njezin otpor.