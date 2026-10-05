Krneta odveo Katarinu svojoj kući, a onda joj priredio neočekivanu večeru: 'Odlučio sam te promovirati'

Prava drama između Katarine Runje i Lazar Krnete odvija se iza rešetaka, ali i izvan njih. Njegov poseban tretman prema Katarini izaziva jezu i postavlja brojna pitanja o njegovim pravim namjerama

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Izlazak iz kaznionice

Nakon što su zatvorenice predvođene Katarinom započele štrajk glađu tražeći bolje uvjete, situacija se dodatno komplicira. Zatvorski upravitelj Lazar Krneta, pronalazi neobičan izgovor kako bi Katarinu izvukao iz ćelije. Pod izlikom da je dobro očistila ured, najavljuje joj neočekivanu promjenu okoline. "Odlučio sam te promovirati. Vodim te kući", hladno joj priopćava Krneta. Njegovo objašnjenje da mu treba "ženska ruka da odradi posao kako treba" nimalo ne umiruje zbunjenu Katarinu koja se pita kako je takav postupak uopće po zakonu.

Nelagodna večera

Kada stignu u njegov dom, upravitelj postaje izravniji i naređuje joj da skine kaput. Upućuje je u kupaonicu uz naredbu da se otušira i obuče odjeću koju joj je tamo pripremio.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina se opire i pokušava objasniti da joj nije ugodno, no on ne odustaje od svoje pasivno-agresivne igre. Na kraju joj postavlja stol za večeru, želeći da provedu večer zajedno uz obrok. Ipak, Katarina ostaje dosljedna svojim principima i odbija hranu. Jasno mu daje do znanja da se štrajk glađu nastavlja dok god se ne ispune zahtjevi zatvorenica.

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