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Divlje pčele

Krneta odveo Katarinu svojoj kući, a onda joj priredio neočekivanu večeru: 'Odlučio sam te promovirati'

Prava drama između Katarine Runje i Lazar Krnete odvija se iza rešetaka, ali i izvan njih. Njegov poseban tretman prema Katarini izaziva jezu i postavlja brojna pitanja o njegovim pravim namjerama

RTL
05.10.2026 21:30

Izlazak iz kaznionice

Nakon što su zatvorenice predvođene Katarinom započele štrajk glađu tražeći bolje uvjete, situacija se dodatno komplicira. Zatvorski upravitelj Lazar Krneta, pronalazi neobičan izgovor kako bi Katarinu izvukao iz ćelije. Pod izlikom da je dobro očistila ured, najavljuje joj neočekivanu promjenu okoline.

"Odlučio sam te promovirati. Vodim te kući", hladno joj priopćava Krneta. Njegovo objašnjenje da mu treba "ženska ruka da odradi posao kako treba" nimalo ne umiruje zbunjenu Katarinu koja se pita kako je takav postupak uopće po zakonu.

Nelagodna večera

Kada stignu u njegov dom, upravitelj postaje izravniji i naređuje joj da skine kaput. Upućuje je u kupaonicu uz naredbu da se otušira i obuče odjeću koju joj je tamo pripremio.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina se opire i pokušava objasniti da joj nije ugodno, no on ne odustaje od svoje pasivno-agresivne igre. Na kraju joj postavlja stol za večeru, želeći da provedu večer zajedno uz obrok. Ipak, Katarina ostaje dosljedna svojim principima i odbija hranu. Jasno mu daje do znanja da se štrajk glađu nastavlja dok god se ne ispune zahtjevi zatvorenica.

Krneta pokušava slomiti njezin otpor na naizgled ljubazan, ali vrlo neugodan način. "Uzmi zalogaj, pojedi nešto. Neću nikome reći obećajem", govori joj, no Katarina ostaje potpuno hladna. Odlučno ga odbija riječima kako nije gladna i na kraju traži da je vrati natrag u zatvor.

Podsjetimo, Krnetin odnos prema Katarini nije slučajan. On je ranije jasno dao do znanja da je pokojnog Petra smatrao bliskim prijateljem te da Katarinu vidi kao osobu odgovornu za njegovu smrt. Upravo zato njegovi potezi prema njoj djeluju kao dio osobne osvete, a ne samo kao postupci zatvorskog upravitelja.

Nakon što ju je sada izveo iz kaznionice i odveo u svoj dom, pitanje je koliko je daleko spreman ići. Hoće li nastaviti koristiti svoj položaj kako bi Katarini dodatno zagorčao život ili će njegov plan otići korak predaleko.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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