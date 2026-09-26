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Divlje pčele

Krneta pokazao pravo lice: Katarinu poslao u samicu, a iza svega stoji njegova tajna veza sa zatvorenicom

Otkako je na poziciju upravitelja kaznionice stupio Lazar Krneta, uvjeti za pojedine zatvorenice drastično su se promijenile, a napetosti su dosegle koji je rezultirao slanjem Katarine Runje u samicu

RTL
26.09.2026 15:00

Iza naizgled strogog provođenja protokola krije se mreža spletki, prijava i jedna tajna afera koja baca potpuno novo svjetlo na motive zatvorske uprave. Katarina Runje, koja se već nalazi u teškoj situaciji, prva je osjetila težinu njegovog autoriteta.

Strogi režim i uskraćene posjete

Problemi su počeli kada su Katarini iznenada uskraćene redovne posjete. Njezina sestra i zaručnik, koji su došli u dogovoreno vrijeme, dočekani su s hladnim objašnjenjem upravitelja. Krneta ih je odbio pustiti unutra, pravdajući to navodnim želučanim tegobama zatvorenice zbog kojih je zadržana u ambulanti na oporavku.

Nezadovoljna i očajna zbog uskraćenih posjeta, Katarina je odlučila sama potražiti odgovore. U trenutku nemoći, zamolila je zaštitara zatvora u hodniku da joj objasni što se događa te ga slučajno uhvatila za ruku. Taj potez bio je dovoljan da prijava za navodno "zlostavljanje" završi kod Krnete.

Krneta je njezino hvatanje za ruku odmah okarakterizirao kao napad na službenu osobu.

"Digla si ruku na službenu osobu. Zašto?", upitao ju je, ignorirajući njezina objašnjenja da ga je samo htjela pitati zašto joj ne dopuštaju posjete obitelji. "Tako si i muža svog primila za ruku i onda je završio na dnu litice. Je li? Ovo tvoje dodirivanje morat ćemo nekako riješiti", izjavio je Krneta. Bez previše oklijevanja naredio je stražarima da je odvedu u samicu.

"Vodi Runju dva dana u samicu. To će je malo ohladiti", presudio je Krneta.

Katarina Runje
Katarina Runje FOTO: RTL

Opako zaleđe i zatvorske tajne

Pozadina cijele priče znatno je kompleksnija. Naime, Katarina je u samici završila nakon prijave druge zatvorenice, Eve. Ono što cijeloj situaciji daje skandalozan prizvuk jest javna ljubavna tajna koja kruži zatvorskim hodnicima.

Među zatvorenicama se već neko vrijeme šuška o pravom odnosu između Eve i novog upravitelja što joj omogućuje privilegiran status i moć manipulacije unutar kaznionice.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo je ta povezanost s upraviteljem omogućila Evi da kroz prijavu eliminira Katarinu, znajući da će Krneta stati na njezinu stranu i iskoristiti i najmanji povod za izricanje najstrože kazne.

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Divlje pčele

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