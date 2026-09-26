Krneta pokazao pravo lice: Katarinu poslao u samicu, a iza svega stoji njegova tajna veza sa zatvorenicom

Iza naizgled strogog provođenja protokola krije se mreža spletki, prijava i jedna tajna afera koja baca potpuno novo svjetlo na motive zatvorske uprave. Katarina Runje, koja se već nalazi u teškoj situaciji, prva je osjetila težinu njegovog autoriteta.

Problemi su počeli kada su Katarini iznenada uskraćene redovne posjete. Njezina sestra i zaručnik, koji su došli u dogovoreno vrijeme, dočekani su s hladnim objašnjenjem upravitelja. Krneta ih je odbio pustiti unutra, pravdajući to navodnim želučanim tegobama zatvorenice zbog kojih je zadržana u ambulanti na oporavku.

Nezadovoljna i očajna zbog uskraćenih posjeta, Katarina je odlučila sama potražiti odgovore. U trenutku nemoći, zamolila je zaštitara zatvora u hodniku da joj objasni što se događa te ga slučajno uhvatila za ruku. Taj potez bio je dovoljan da prijava za navodno "zlostavljanje" završi kod Krnete.

Krneta je njezino hvatanje za ruku odmah okarakterizirao kao napad na službenu osobu.

"Digla si ruku na službenu osobu. Zašto?", upitao ju je, ignorirajući njezina objašnjenja da ga je samo htjela pitati zašto joj ne dopuštaju posjete obitelji. "Tako si i muža svog primila za ruku i onda je završio na dnu litice. Je li? Ovo tvoje dodirivanje morat ćemo nekako riješiti", izjavio je Krneta. Bez previše oklijevanja naredio je stražarima da je odvedu u samicu.

"Vodi Runju dva dana u samicu. To će je malo ohladiti", presudio je Krneta.