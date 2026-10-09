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Divlje pčele

Krneta pokazao svu svoju okrutnost: Katarina i Kristina proživjele stravične trenutke u samici!

Dramatični događaji iza rešetaka pokazuju koliko moć u pogrešnim rukama može biti opasna. Zatvorski upravitelj Krneta brutalno se odnosio nad zatvorenicama Katarinom i Kristinom

RTL
09.10.2026 20:30

Zastrašujuća samica i tretman iz pakla

Krneta je ranije odveo Katarinu u samicu, mračnu prostoriju iz koje se ne čuju povici upomoć. Tamo je kažnjavana i pretučena zbog opiranja te udarca koji mu je zadala u glavu u njegovom uredu. Nedugo zatim, u samivu je poslao i Kristinu Sertić. Taj zatvoreni prostor postao je poligon za njegovo krajnje ponižavanje i zlostavljanje.

Tamo ih je obje mučio, fizički iskorištavao i gotovo silovao. Njegov je cilj bio slomiti svaki otpor i pokazati im da je on glavni.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegove riječi jasno odražavaju stanje uma osobe koja uživa u nanošenju boli. Tijekom zlostavljanja, jasno im je dao do znanja da ih nitko neće čuti niti spasiti. "Vidiš što se dogodi kad se mene ne sluša, kad me se laže", odzvanjalo je samicom dok im je objašnjavao da su potpuno prepuštene njemu na milost i nemilost.

Kada je jedna od njih dvije u očaju zaprijetila da će ga prijaviti i reći svima što je napravio, Krneta je odgovorio zastrašujućom samouvjerenošću. "Kad ćeš ti više shvatiti da nitko ovdje nema moć. Nitko osim mene, a ja sam ovdje Bog i otac", izjavio je, zaluđen vlastitom osjećajem apsolutne kontrole.

Krneta je na kraju dramatičnog iživljavanja Kristinu izveo van, dok je pretučenu i slomljenu Katarinu ostavio samu u mraku samici.

Ostaje za vidjeti koliko će dugo Krneta uspjeti nekažnjeno provoditi svoju strahovladu iza zatvorskih zidina i hoće li Katarina i Kristina pronaći način da se suprotstave njegovoj okrutnosti. Hoće li netko napokon stati na kraj njegovu zlostavljanju ili ih tek čekaju još teži dani?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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