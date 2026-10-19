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Divlje pčele

Krneta pokušao uvjeriti Katu da ju je samo htio zaštititi, ona ga upitala: 'Zaštiti mene ili sebe?'

U najnovijim zapletima 'Divljih pčela', tajne izlaze na vidjelo, a povjerenje puca po šavovima. Suočavanje između Krnete i Kate uslijedilo je nakon dramatičnog pokušaja prisilnog pobačaja koji je uz intervenciju medicinske sestre Bjanke ipak na vrijeme spriječeno

RTL
19.10.2026 20:30

Propali pokušaj opravdanja

Kada istina napokon ispliva, rijetko tko ostaje pošteđen. Krneta se našao stjeran u kut te se pokušao opravdati Kati nakon prisilnog pokušaja pobačaja te zbog istine koju joj je prešutio općenito o tome da je trudna. Prava tragedija na operativnom zahvatu izbjegnuta je u posljednji trenutak kada je uletjela medicinska sestra, pomogla Kati i spriječila pobačaj jer joj je Kate na vrijeme rekla što se zapravo događa.

Njegov izgovor nakon tog golemog šoka bio je onaj klasični, za kojim posežu mnogi kada ne znaju kako dalje. Uvjeravao ju je da je sve to napravio samo kako bi je zaštitio od stresa i problema. "Moraš me razumjeti, htio sam te zaštititi", pravdao se Krneta u žaru svađe, no njegova objašnjenja kod traumatizirane Kate nisu pala na plodno tlo.

Razočarana i povrijeđena, Kate mu nije ostala dužna. Umjesto da prihvati njegovu navodnu brigu, sasula mu je istinu u lice. "Mene ili sebe?" upitala ga je hladno, jasno dajući do znanja kako smatra da je njegova jedina namjera bila sačuvati vlastitu kožu.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta je na to potpuno izgubio živce i počeo je napadati, inzistirajući da mu prizna tko joj je odao tajnu. Iako je dobro znala da joj je pravu istinu otkrio Aldo, Kate je odlučila zadržati tu informaciju za sebe. A na Aldu čini se sumnja i sam Krneta.

Sve njegove optužbe na kraju je sasjekla u korijenu. "Nije mi nitko rekao, to žena jednostavno zna", odbrusila mu je.

Ovaj sukob samo je produbio dramu između dvoje aktera, a tek ostaje za vidjeti kako će se njihova priča dalje rasplesti. Hoće li Krneta naposljetku uspjeti u svom naumu da prikrije sve tragove svog mučnog i dugogodišnjeg maltretiranja žena u zatvoru?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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