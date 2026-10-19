Krneta pokušao uvjeriti Katu da ju je samo htio zaštititi, ona ga upitala: 'Zaštiti mene ili sebe?'

Kada istina napokon ispliva, rijetko tko ostaje pošteđen. Krneta se našao stjeran u kut te se pokušao opravdati Kati nakon prisilnog pokušaja pobačaja te zbog istine koju joj je prešutio općenito o tome da je trudna. Prava tragedija na operativnom zahvatu izbjegnuta je u posljednji trenutak kada je uletjela medicinska sestra, pomogla Kati i spriječila pobačaj jer joj je Kate na vrijeme rekla što se zapravo događa.

Njegov izgovor nakon tog golemog šoka bio je onaj klasični, za kojim posežu mnogi kada ne znaju kako dalje. Uvjeravao ju je da je sve to napravio samo kako bi je zaštitio od stresa i problema. "Moraš me razumjeti, htio sam te zaštititi", pravdao se Krneta u žaru svađe, no njegova objašnjenja kod traumatizirane Kate nisu pala na plodno tlo.

Razočarana i povrijeđena, Kate mu nije ostala dužna. Umjesto da prihvati njegovu navodnu brigu, sasula mu je istinu u lice. "Mene ili sebe?" upitala ga je hladno, jasno dajući do znanja kako smatra da je njegova jedina namjera bila sačuvati vlastitu kožu.