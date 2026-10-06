Krneta pokušao zaustaviti štrajk, ali Katarina ne popušta: Pobuna se nastavlja

Nakon što su obroci smanjeni, a boravak na dvorištu skraćen za pola sata, zatvorenice su odlučile uzvratiti udarac. Predvođene Katarinom, pokrenule su štrajk glađu, a sada su jasno i pred Krnetom izrekle što točno žele. Njihovi zahtjevi odnose se prvenstveno na osnovne životne uvjete koji su, prema njihovim riječima, daleko od zadovoljavajućih.

Kada ih je upravitelj pitao o čemu trebaju razgovarati kako bi prekinule uskraćivanje hrane, odgovor je bio kratak i jasan. Tražile su svježu hranu, veće porcije i konkretnije obroke. "Hoćemo da je hrana friška i da je količina takva da se najedeš i da ima mesa u obroku bar jednom sedmično", jasno su poručile.

Osim boljih uvjeta higijene i prehrane, zatvorenice su se dotaknule i puno ozbiljnijih problema unutar zatvorskih zidova. Zatražile su da fizičko kažnjavanje odmah prestane, naglašavajući da postoje jasna pravila protiv takvog postupanja. "Tražimo da nam predate službeni pravilnik za kaznionice, da ga i mi možemo pročitati", inzistirale su, pokazujući da žele točno znati svoja zakonska prava.