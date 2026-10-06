Krneta pokušao zaustaviti štrajk, ali Katarina ne popušta: Pobuna se nastavlja

Ultimatum upravitelju Krneti
Nakon što su obroci smanjeni, a boravak na dvorištu skraćen za pola sata, zatvorenice su odlučile uzvratiti udarac. Predvođene Katarinom, pokrenule su štrajk glađu, a sada su jasno i pred Krnetom izrekle što točno žele. Njihovi zahtjevi odnose se prvenstveno na osnovne životne uvjete koji su, prema njihovim riječima, daleko od zadovoljavajućih.
Kada ih je upravitelj pitao o čemu trebaju razgovarati kako bi prekinule uskraćivanje hrane, odgovor je bio kratak i jasan. Tražile su svježu hranu, veće porcije i konkretnije obroke. "Hoćemo da je hrana friška i da je količina takva da se najedeš i da ima mesa u obroku bar jednom sedmično", jasno su poručile.
Osim boljih uvjeta higijene i prehrane, zatvorenice su se dotaknule i puno ozbiljnijih problema unutar zatvorskih zidova. Zatražile su da fizičko kažnjavanje odmah prestane, naglašavajući da postoje jasna pravila protiv takvog postupanja. "Tražimo da nam predate službeni pravilnik za kaznionice, da ga i mi možemo pročitati", inzistirale su, pokazujući da žele točno znati svoja zakonska prava.
Upravitelj Krneta je pokušao smiriti situaciju, tvrdeći da ne bi volio da su nesretne i nezadovoljne. Obećao je da će pročitati i razmotriti njihove zahtjeve, ali ih je istovremeno pokušao nagovoriti da prekinu štrajk. Kao argument iskoristio je bolesne žene u zatvoru, napominjući da ne zna tko će biti kriv ako im se stanje zbog štrajka dodatno pogorša.
Kada su ga upitale kada će doznati konačnu odluku, upravitelj je zatražio deset dana za razmišljanje. Međutim, Katarina i Franka najavljuju da do tada nastavljaju sa štrajkom. Time su jasno dale do znanja da prazna obećanja više ne prolaze te da uprava mora poduzeti stvarne korake.
Poznavajući Krnetine namjere, ostaje pitanje hoće li uprava stvarno popustiti ili će situacija za Katarinu i zatvorenice biti još samo gora?
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