Krneta pokušava kupiti Katarininu šutnju: Nudi joj povlastice koje bi mogle promijeniti život u zatvoru

Upravitelj zatvora Krneta posjećuje Katarinu Runje u ćeliji i otvara joj dušu o svom tužnom odrastanju. Kako bi je ušutkao oko nedavne afere s prisilnim pobačajem, nudi joj primamljiv dogovor koji bi mogao promijeniti život svih zatvorenica

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Život obilježen tugom

U popularnoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', upravitelj Lazar Krneta prolazi kroz emotivan trenutak kada odluči podijeliti svoju tešku životnu priču sa zatvorenicom Katarinom. Priznaje joj kako je njegovo djetinjstvo bilo obilježeno patnjom jer je njegova majka također završila u zatvoru, tamo ga rodila, a onda je on bio poslan u dom. "Ono što je tebi bitno da znaš je da me držala od sebe tri godine. Onda su me uzeli, odveli u dom i nikad ih više nisam vidio", priznaje joj Krneta. Krneta koristi svoju tragičnu sudbinu kako bi Katarini pokušao objasniti da i on razumije što znači bol i razdvojenost. Njegov pokušaj zbližavanja s Katarinom zapravo ima dublji motiv jer želi spriječiti daljnje probleme unutar zatvorskih zidova pa je hladno pita: "Je li to budućnost koju si ti htjela za svoje dijete? Da ga uzmu, da ga bace vukovima, da se samo snalazi dok mu mater trune u zatvoru?"

Dogovor za šutnju

Svjestan da bi priča o Katarininom prisilnom pobačaju mogla procuriti i izazvati ogroman skandal, Krneta pribjegava manipulaciji i "mitu". Predlaže joj dogovor te obećava da će je osloboditi svih teških poslova ako prestane pričati o onome što se dogodilo.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako bi dodatno osigurao njezinu šutnju i pridobio je na svoju stranu, upravitelj daje velika obećanja o poboljšanju općih uvjeta u zatvoru. Krneta obećava da će generalno raditi na tome da zatvorenice imaju bolji i podnošljiviji život. "Ja te oslobađam svih teških poslova. Otvorit ću knjižnicu, povećat ću vam količinu mesa u obrocima i kad se oporaviš, sjest ćemo i vidjet ćemo kako možemo napraviti da se svima poboljšaju uvjeti za život", uvjerava je Krneta, nadajući se da će njegova ponuda spasiti njegovu poziciju. Na iznenađenje svih prisutnih, uvjeti u zatvoru naglo su se poboljšali, zbog čega su se zatvorenice napokon barem nakratko poveselile. Čak se i svakodnevna iscrpljujuća rutina učinila podnošljivijom nakon mjeseci stroge torture.

icon-expand Aldo i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Najveći šok uslijedio je kada je čuvar Aldo donio konkretan ručak Katarini ravno u mračnu samicu. Taj neočekivani znak pažnje nije se dogodio bez razloga, jer je Aldo zapravo bio duboko zahvalan. Naime, Katarina ga nije izdala niti otkrila nadređenima ono što joj je u tajnosti ispričao o stravičnom planu za prisilni pobačaj koji je Krneta pokušao zataškati.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL