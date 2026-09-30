Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša

Nakon nekoliko dana provedenih u samici, Katarina Runje izlazi vidno iscrpljena i oslabljena. U teškim uvjetima, njeno tijelo troši posljednje rezerve snage. Upravo u tom trenutku, pred njom se pojavljuje Krneta, spreman iskoristiti njenu slabost. Umjesto suosjećanja, on joj nudi hranu s jasnom zadnjom namjerom, pretvarajući osnovnu ljudsku potrebu u oružje za manipulaciju.

Iako vidno iscrpljena, Kata odbija njegovu ponudu. Njezin ponos ostaje netaknut usprkos gladi i pritisku. Krneta, s druge strane, ne krije svoje zadovoljstvo situacijom, podrugljivo komentirajući kako tijelo u takvim uvjetima "dere samog sebe". Njegov cinizam postavlja jasan ton za ono što slijedi.

Ispitivanje brzo prelazi u psihološku igru mačke i miša. Krneta otkriva da je osobno prisustvovao njenom suđenju, intrigiran njenim slučajem. Otvoreno je provocira, pitajući se kako je jedna "mala, jadna seljanka" uspjela zamotati moćnog Petra oko malog prsta. Njegov cilj je jasan - isprovocirati reakciju i natjerati je da progovori.

Međutim, Katarina ostaje čvrsta. Na njegove provokacije odgovara kratko i jasno, ističući kako nije nikoga motala oko prsta te ponavlja svoju dobro poznatu mantru: "Rekla sam sve svoje na sudu".