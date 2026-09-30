Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša

Teški dani u samici
Nakon nekoliko dana provedenih u samici, Katarina Runje izlazi vidno iscrpljena i oslabljena. U teškim uvjetima, njeno tijelo troši posljednje rezerve snage. Upravo u tom trenutku, pred njom se pojavljuje Krneta, spreman iskoristiti njenu slabost. Umjesto suosjećanja, on joj nudi hranu s jasnom zadnjom namjerom, pretvarajući osnovnu ljudsku potrebu u oružje za manipulaciju.
Iako vidno iscrpljena, Kata odbija njegovu ponudu. Njezin ponos ostaje netaknut usprkos gladi i pritisku. Krneta, s druge strane, ne krije svoje zadovoljstvo situacijom, podrugljivo komentirajući kako tijelo u takvim uvjetima "dere samog sebe". Njegov cinizam postavlja jasan ton za ono što slijedi.
Ispitivanje brzo prelazi u psihološku igru mačke i miša. Krneta otkriva da je osobno prisustvovao njenom suđenju, intrigiran njenim slučajem. Otvoreno je provocira, pitajući se kako je jedna "mala, jadna seljanka" uspjela zamotati moćnog Petra oko malog prsta. Njegov cilj je jasan - isprovocirati reakciju i natjerati je da progovori.
Međutim, Katarina ostaje čvrsta. Na njegove provokacije odgovara kratko i jasno, ističući kako nije nikoga motala oko prsta te ponavlja svoju dobro poznatu mantru: "Rekla sam sve svoje na sudu".
"Ajme meni, šta ja volim taj tvoj sarkazam. Taj tvoj britki ponos. Evo je, i gladna i bosa, a i dalje ne da na se", dere se Krneta.
"Znaš zašto ja želim da mi kažeš zašto si ga ubila i kako? Zato što ja želim da ti vidiš da u mene možeš imati povjerenja. Ja te neću izdati ni osuđuvati. Vjerojatno je to zaslužio", govori dalje Krneta.
Unatoč njegovim zastrašujućim pričama i pokušajima uspostavljanja lažnog povjerenja, Kata ne popušta. Ona dobro zna da bi svaka nova riječ mogla biti iskorištena protiv nje.
Dok Krneta polako steže obruč koristeći sve raspoložive psihološke alate, Katarina Runje dokazuje da je njen duh mnogo teže slomiti nego njeno tijelo. Ostaje za vidjeti tko će prvi popustiti u ovoj nemilosrdnoj zatvorskoj igri živaca.
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