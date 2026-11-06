Krneta posjetio Katu u bolnici, Jakov mu zaprijetio pred svima

Krneta pred bolničkom sobom
Krneta dolazi u splitsku bolnicu i bahato zahtijeva od stražara da ga pusti unutra do ranjene Katarine. "Lazar Krneta, upravitelj kaznionice iz koje je pobjegla. Pustite me unutra", odlučno traži. Stražar ga odbija propustiti, naglašavajući da ima stroge naredbe, no Krneta ne odustaje od svojih namjera.
Pokušava uvjeriti stražara da ga pusti barem na trenutak kako bi potvrdio njezin identitet. "Pustit ćeš me unutra da se uvjerim da je ona i da se obustavi potraga", objašnjava mu, želeći se domoći Katarine.
Zlokobni susret u sobi
Unatoč stražarevom početnom protivljenju, Krneta uspijeva na trenutak ući u bolničku sobu u kojoj ranjena Katarina bespomoćno leži. Njegov dolazak odmah unosi strah i nemir, a on joj se zlokobno obraća s jasnom prijetnjom: "Opet se srećemo, Runje." Ovaj jezivi trenutak nasamo jasno pokazuje da zloglasni upravitelj ne planira tako lako odustati od svoje žrtve, ostavljajući Katarinu u potpunom šoku prije nego što bude primoran napustiti prostoriju.
Dolazak Jakova i žestok sukob
U tom trenutku u bolnicu stižu Jakov i Cvita, a situacija naglo eskalira. Jakov gubi kontrolu kad ugleda Krnetu te ga odmah napada vičući: "Što ti radiš ovdje? Tko je tebi dozvolio da ulaziš unutra?" Stražar ga pokušava smiriti, pitajući tko su oni uopće, na što Krneta cinično dobacuje: "To su zaručnik od Runje i njezina sestra. Provjerite jer imaju dozvolu za posjet."
Jakov ne gubi vrijeme te stražaru odmah daje do znanja s kakvim čovjekom ima posla. "On je druže obični kriminalac koji ne bi smio imati pristup ni Katarini ni jednoj drugoj ženi", oštro upozorava. Zatim se unosi Krneti u lice s izravnom prijetnjom: "Samo da te još jednom vidim blizu nje, pokopati ću te."
Cvitina zbunjenost
Nakon što je Krneta protjeran iz hodnika, Cvita ostaje potpuno zbunjena Jakovljevom burnom reakcijom i ne razumije zašto je upravitelj toliko opasan. Nakon što joj Jakov u povjerenju prizna da ju je Krneta mučio, ona u šoku pita: "Mučio, kako misliš muči, a Jakove?"
Iako je Cvita vidno potresena, Jakov odbija ulaziti u mučne detalje pred njom u bolničkom hodniku. "Reći ti sve kasnije. Sas je samo bitno da se ona oporavi", kratko joj odgovara, dajući do znanja da je sada najvažnije zaštititi Katarinu.
Ovaj napeti susret ostavlja mnoga otvorena pitanja za obitelj i samo mjesto. Vrijeme će pokazati hoće li Jakov uspjeti zauvijek zaštititi Katarinu od Krnete i hoće li zloglasni upravitelj platiti za svoja nedjela.
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