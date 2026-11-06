Krneta posjetio Katu u bolnici, Jakov mu zaprijetio pred svima

Nakon što je Katarina Runje završila u bolnici, situacija postaje sve napetija. Upravitelj zatvora Lazar Krneta pokušava doći do nje, no na put mu staje Jakov, koji jasno daje do znanja da će je zaštititi pod svaku cijenu

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Krneta pred bolničkom sobom

Krneta dolazi u splitsku bolnicu i bahato zahtijeva od stražara da ga pusti unutra do ranjene Katarine. "Lazar Krneta, upravitelj kaznionice iz koje je pobjegla. Pustite me unutra", odlučno traži. Stražar ga odbija propustiti, naglašavajući da ima stroge naredbe, no Krneta ne odustaje od svojih namjera. Pokušava uvjeriti stražara da ga pusti barem na trenutak kako bi potvrdio njezin identitet. "Pustit ćeš me unutra da se uvjerim da je ona i da se obustavi potraga", objašnjava mu, želeći se domoći Katarine.

Zlokobni susret u sobi

Unatoč stražarevom početnom protivljenju, Krneta uspijeva na trenutak ući u bolničku sobu u kojoj ranjena Katarina bespomoćno leži. Njegov dolazak odmah unosi strah i nemir, a on joj se zlokobno obraća s jasnom prijetnjom: "Opet se srećemo, Runje." Ovaj jezivi trenutak nasamo jasno pokazuje da zloglasni upravitelj ne planira tako lako odustati od svoje žrtve, ostavljajući Katarinu u potpunom šoku prije nego što bude primoran napustiti prostoriju.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Dolazak Jakova i žestok sukob

U tom trenutku u bolnicu stižu Jakov i Cvita, a situacija naglo eskalira. Jakov gubi kontrolu kad ugleda Krnetu te ga odmah napada vičući: "Što ti radiš ovdje? Tko je tebi dozvolio da ulaziš unutra?" Stražar ga pokušava smiriti, pitajući tko su oni uopće, na što Krneta cinično dobacuje: "To su zaručnik od Runje i njezina sestra. Provjerite jer imaju dozvolu za posjet." Jakov ne gubi vrijeme te stražaru odmah daje do znanja s kakvim čovjekom ima posla. "On je druže obični kriminalac koji ne bi smio imati pristup ni Katarini ni jednoj drugoj ženi", oštro upozorava. Zatim se unosi Krneti u lice s izravnom prijetnjom: "Samo da te još jednom vidim blizu nje, pokopati ću te."

icon-expand Katarina, Cvita i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvitina zbunjenost