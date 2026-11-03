Krneta postrojio zatvorenice i uveo stroge kazne, jednu pretukao u samici

Potraga za izdajicama
Bijeg Eve Parać, Katarine Runje, Franke Zovko i Kristine Sertić izazvao je kaos u zatvoru, a bijesni upravitelj Krneta okupio je sve zatvorenice kako bi pronašao krivce. "Pobjegle su danas", obavijestio ih je, jasno dajući do znanja da sumnja kako među njima ima onih koje su znale za plan. "Neke od vas su možda to znale. Neke od vas su možda i pomogle."
Kako bi slomio njihovu šutnju, ponudio im je nagodbu. "Ona koja prva nešto kaže, dobit će priliku za smanjenje kazne, premještaj, zaštitu", obećao je Krneta, no naišao je na zid šutnje. Njegov upit: "Nitko ništa?", ostao je bez odgovora.
Nove drastične mjere
Suočen s odbijanjem suradnje, Krneta je odlučio sve kolektivno kazniti. Uveo je stroge mjere kako bi im zagorčao život i natjerao ih da progovore.
"Od danas više nema izlazaka na dvorište, nema izlazaka iz ćelija, nema razgovora po noći", zagrmio je pred postrojenim ženama. "Imate jedan obrok dnevno i svaka neposlušnost bit će kažnjena samicom." Uz prijetnju da je to "samo početak", jasno je dao do znanja da neće prezati ni pred čim.
Nasilje u samici i neočekivani spas
Njegove prijetnje ubrzo su se i ostvarile. Zbog neposlušnosti i protivljenja zapovijedima, zatvorenicu Anitu poslao je u samicu. Tamo ju je, izvan pogleda ostalih, brutalno pretukao.
Ipak, nasilje je prekinuo čuvar Aldo. U posljednjem trenutku spasio je Anitu, suprotstavio se upravitelju i naredio mu da se udalji iz samice. Drugi stražari na kraju su odveli Krnetu, čime je njegova strahovlada barem privremeno prekinuta.
Kako će se dalje odvijati situacija u zatvoru nakon ovog incidenta i hoće li Krneta odgovarati za svoje postupke?
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