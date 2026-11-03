Krneta postrojio zatvorenice i uveo stroge kazne, jednu pretukao u samici

Nakon bijega četiriju zatvorenica, u novoj epizodi 'Divljih pčela' upravitelj Krneta odlučio je uvesti željeznu disciplinu. Postrojivši sve preostale zatvorenice u dvorištu, zaprijetio im je i uveo drastične kazne, a neposluh jedne od njih završio je brutalnim nasiljem

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Potraga za izdajicama

Bijeg Eve Parać, Katarine Runje, Franke Zovko i Kristine Sertić izazvao je kaos u zatvoru, a bijesni upravitelj Krneta okupio je sve zatvorenice kako bi pronašao krivce. "Pobjegle su danas", obavijestio ih je, jasno dajući do znanja da sumnja kako među njima ima onih koje su znale za plan. "Neke od vas su možda to znale. Neke od vas su možda i pomogle." Kako bi slomio njihovu šutnju, ponudio im je nagodbu. "Ona koja prva nešto kaže, dobit će priliku za smanjenje kazne, premještaj, zaštitu", obećao je Krneta, no naišao je na zid šutnje. Njegov upit: "Nitko ništa?", ostao je bez odgovora.

Nove drastične mjere

Suočen s odbijanjem suradnje, Krneta je odlučio sve kolektivno kazniti. Uveo je stroge mjere kako bi im zagorčao život i natjerao ih da progovore.

icon-expand icon-close icon-close Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

"Od danas više nema izlazaka na dvorište, nema izlazaka iz ćelija, nema razgovora po noći", zagrmio je pred postrojenim ženama. "Imate jedan obrok dnevno i svaka neposlušnost bit će kažnjena samicom." Uz prijetnju da je to "samo početak", jasno je dao do znanja da neće prezati ni pred čim.

Nasilje u samici i neočekivani spas

Njegove prijetnje ubrzo su se i ostvarile. Zbog neposlušnosti i protivljenja zapovijedima, zatvorenicu Anitu poslao je u samicu. Tamo ju je, izvan pogleda ostalih, brutalno pretukao.

icon-expand Aldo i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL