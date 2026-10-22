Krneta povjerava plan Evi: 'Hoću da budeš moje oči i uši'

Tajni zadatak i traženje doušnika
Krneta, nemilosrdni upravitelj zatvora, sve više gubi kontrolu nad situacijom i odlučuje potražiti pomoć unutar samih zidina. Njegova meta je zatvorenica Eva, od koje izričito traži da postane njegov doušnik. "Hoću da budeš moje oči i uši", jasno joj je dao do znanja Krneta, na što ga je ona sumnjičavo upitala što točno želi da sazna u slučaju da mu netko radi iza leđa.
Krnetu posebno muči to što cure osjetljive informacije o Katarini Runje. Njegov glavni cilj je otkriti tko mu radi iza leđa i odaje detalje oko Katinog pobačaja i okrutnog načina na koji se postupa prema njoj u kaznionici. Želi doznati svaki detalj kako bi jednom zauvijek zaustavio curenje informacija.
Sumnja pada na Alda
Upravitelj je uvjeren da se unutar zatvora nalazi netko tko radi protiv njega. Priznao je Evi da njegove glavne sumnje padaju na Alda, poznatog i kao Mađar. "Nešto nije u redu s njim", povjerio joj se Krneta, iako ga je Eva pokušala razuvjeriti tvrdeći da bi taj čovjek primio metak za njega. Odbacila je njegove sumnje i rekla da Aldo ne bi radio takvo nešto jer mu je vjeran kao pas.
Ipak, Krneta ne odustaje i inzistira da Eva pomno prati situaciju. Posebno ga zanima odnos između Alda i Katarine, pa je Evi naložio da istraži jesu li ikada viđeni zajedno. Nije ga zanimalo što je ona Alda viđala isključivo s čuvarima, već je zahtijevao apsolutnu poslušnost za svoj plan.
Praćenje svakog koraka Katarine Runje
Krneta je Evi dao vrlo jasne upute da obrati posebnu pozornost na to s kim se Kate druži. Tražio je da prati kako razgovara s drugim ljudima i tko joj se uopće približava tijekom dana. Uz to, jako ga frustrira činjenica da je Kate sama shvatila da je trudna, nazivajući to njezino objašnjenje potpunim "nevjerovanjem", na što mu je Eva rekla da ona zna da je trudna i da je s njim bila trudna.
Iako je Eva u početku pokazala otpor i podsjetila ga da ju je odbacio kao krpu kada mu više nije bila zanimljiva, on je brzo pronašao način da je slomi. Iskoristio je njezin veliki strah od samice kako bi je prisilio na suradnju i uvukao u svoju opasnu igru.
Ne propustite pratiti nove epizode i otkriti hoće li Eva zaista izdati Katu ili će se Krnetin plan potpuno izjaloviti.
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