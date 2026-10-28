Krneta pozvao Aldu u ured: Sumnja da odaje informacije Katarini Runje

Krneta je pozvao Aldu u svoj ured jer sve više sumnja da on potajno radi s Katarinom Runje i odaje joj strogo čuvane tajne. Upravitelj ne može shvatiti kako su povjerljive informacije procurile izvan zatvorskih zidova.

"Ovo ti govorim jer mi se čini da si malo omekšao. Unutar ovih zidova nema mjesta za milost", rekao mu je Krneta, jasno dajući do znanja da neće tolerirati nikakvu slabost prema zatvorenicama, a posebno ne prema Katarini.

Ono što je Aldu najviše prestravilo bio je način na koji je Krneta započeo razgovor.

Umjesto izravnih optužbi, upravitelj se počeo zlokobno raspitivati za njegovu obitelj, što je Aldo odmah shvatio kao otvorenu prijetnju za sigurnost svojih najmilijih.