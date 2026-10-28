Krneta pozvao Aldu u ured: Sumnja da odaje informacije Katarini Runje

Sumnje i optužbe
Krneta je pozvao Aldu u svoj ured jer sve više sumnja da on potajno radi s Katarinom Runje i odaje joj strogo čuvane tajne. Upravitelj ne može shvatiti kako su povjerljive informacije procurile izvan zatvorskih zidova.
"Ovo ti govorim jer mi se čini da si malo omekšao. Unutar ovih zidova nema mjesta za milost", rekao mu je Krneta, jasno dajući do znanja da neće tolerirati nikakvu slabost prema zatvorenicama, a posebno ne prema Katarini.
Ono što je Aldu najviše prestravilo bio je način na koji je Krneta započeo razgovor.
Umjesto izravnih optužbi, upravitelj se počeo zlokobno raspitivati za njegovu obitelj, što je Aldo odmah shvatio kao otvorenu prijetnju za sigurnost svojih najmilijih.
"Kako žena, kako dica?", pitao ga je Krneta hladnokrvno. Aldo je u strahu pokušao ostati pribran. "Dobro su, sve je dobro, hvala Bogu", odgovorio je, no panika u njegovom glasu bila je i više nego očita.
Strah za život
Aldo je shvatio da je u velikoj opasnosti te da je upravitelj spreman na apsolutno sve kako bi zadržao kontrolu nad situacijom. "Iskreno, stvarno ne razumijem zašto mi ovo govoriš jer kod mene sve funkcionira kao inače", pravdao se uplašeni Aldo, duboko svjestan da bi svaka kriva riječ mogla biti okidač za Krnetin bijes i ugroziti njegovu obitelj.
Hoće li Aldo nakon Krnetinih prijetnji promijeniti svoj odnos prema Katarini i početi se strože ponašati prema njoj kako bi zaštitio sebe i svoju obitelj? Ili će, unatoč strahu od nemilosrdnog upravitelja, ipak pronaći hrabrosti da joj nastavi pomagati?
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