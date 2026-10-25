Krneta pozvao Katu u ured: 'U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe'

Upravitelj Krneta pozvao je Katarinu u svoj ured, odlučan saznati kako je njezin zaručnik Jakov doznao za probleme koji se događaju unutar zatvora. Uvjeren da je upravo ona odala informacije, počeo ju je ispitivati o tome što je rekla Jakovu.

Katarina mu je pokušala objasniti da nema nikakve veze s time i da ne zna odakle Jakovu te informacije.

"Kako bih mu ja išta mogla reći kad sam cijelo vrijeme u ćeliji? Ne znam kako je Jakov saznao", branila se Katarina, pokušavajući uvjeriti upravitelja da govori istinu.

No Krnetu njezino objašnjenje nije zadovoljilo. Umjesto da odustane od ispitivanja, odlučio joj je jasno dati do znanja kakvu joj je budućnost namijenio. Krneta je Katarini poručio da mora prihvatiti činjenicu da će ostatak života provesti iza rešetaka te da za Jakova više nema mjesta u njezinoj budućnosti.