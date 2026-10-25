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Divlje pčele

Krneta pozvao Katu u ured: 'U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe'

Nakon što je Jakov počeo postavljati neugodna pitanja o događajima u zatvoru, upravitelj Krneta pozvao je Katarinu na razgovor. No umjesto objašnjenja, dočekale su je prijetnje koje su otkrile koliko je daleko spreman ići kako bi zadržao kontrolu nad njom

RTL.hr
25.10.2026 10:00

Krneta želi saznati tko je odao tajnu

Upravitelj Krneta pozvao je Katarinu u svoj ured, odlučan saznati kako je njezin zaručnik Jakov doznao za probleme koji se događaju unutar zatvora. Uvjeren da je upravo ona odala informacije, počeo ju je ispitivati o tome što je rekla Jakovu.

Katarina mu je pokušala objasniti da nema nikakve veze s time i da ne zna odakle Jakovu te informacije.

"Kako bih mu ja išta mogla reći kad sam cijelo vrijeme u ćeliji? Ne znam kako je Jakov saznao", branila se Katarina, pokušavajući uvjeriti upravitelja da govori istinu.

No Krnetu njezino objašnjenje nije zadovoljilo. Umjesto da odustane od ispitivanja, odlučio joj je jasno dati do znanja kakvu joj je budućnost namijenio. Krneta je Katarini poručio da mora prihvatiti činjenicu da će ostatak života provesti iza rešetaka te da za Jakova više nema mjesta u njezinoj budućnosti.

Jakov i Lazar, Divlje pčele
Jakov i Lazar, Divlje pčele FOTO: RTL

Okrutna istina i opasna ucjena

"Moraš shvatiti da ćeš ti zauvijek biti u zatvoru. U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe", poručio joj je upravitelj.

Zatim je otišao i korak dalje. Naredio joj je da Jakovu prilikom sljedećeg susreta jasno da do znanja da njihova veza nema budućnost. U suprotnom, zaprijetio je da ne može jamčiti njegovu sigurnost.

Katarina se tako našla pred zastrašujućim izborom. Ako nastavi održavati odnos s Jakovom, mogla bi ugroziti čovjeka kojeg voli, a upravo je to ono čime je Krneta pokušava ucijeniti.

"Ne volim dijeliti svoje igračke s drugima", poručio joj je, jasno aludirajući na nju.

Aldo i Katarina, Divlje pčele
Aldo i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegove riječi otkrivaju da Krneta Katarinu ne doživljava samo kao zatvorenicu nad kojom ima moć, već kao nekoga koga želi zadržati isključivo za sebe. Njegova posesivnost i prijetnje Jakovu dodatno potvrđuju koliko je Katarinina situacija postala opasna.

No ono što Krneta još uvijek ne zna jest da Katarina nije izvor Jakovljevih informacija. Naime, upravo je Aldo upozorio Jakova na probleme u zatvoru i potrebu da Katarinu što prije premjesti na sigurnije mjesto.

Hoće li Krneta otkriti da je upravo Aldo odao Jakovu istinu o događajima iza zatvorskih zidova? I što će se dogoditi ako dozna tko mu radi iza leđa? Hoće li pokušati ušutkati obojicu prije nego što njegove tajne izađu na vidjelo?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.


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