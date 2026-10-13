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Divlje pčele

Krneta udara Katu ondje gdje je najviše boli, podsjetio je na sve što više ne može imati

Zategnuti odnosi i mračne tajne ponovno su isplivali na površinu. Podsjetimo, Kata je zatražila Krnetu u prošloj epizodi da ide kod njega jer mu je zahvalna za sve što je učinio za nju te stoga želi kraj njega zaspati, no možda se iza svega krije neki drugi plan

RTL
13.10.2026 20:45

Ono što je trebalo izgledati kao opušteni obrok pretvorilo se u psihološko zlostavljanje.Krneta je odlučio igrati prljavo, koristeći naizgled bezazlene sitnice kako bi Kati otežao situaciju. Pohvalio se da je naručio hranu iz nekog novog restorana te joj opisivao kako je tamo sve odlično, od vrhunskog vina do svirača koji vikendom nastupaju na terasi. Sve to radio je namjerno, s jasnim ciljem da joj ukaže na luksuz slobode koji joj je uskraćen.

Bolna sjećanja

Zlobno ju je upitao fali li joj sloboda i sve one sitnice koje čovjeka čine čovjekom. Njegove riječi bile su poput otrova dok joj je objašnjavao kako je strašno znati da neke stvari više nikada neće doživjeti. Njegov ton bio je odmjeren, ali izrazito okrutan i usmjeren na to da je emotivno uništi.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč njegovom pritisku i hvalisanju o vrtovima punim smilja, Kate je ostala prizemljena i iskrena u svojoj boli. "Najviše od svega toga mi fali miris smilja", priznala je tiho, pokazujući svoju ranjivu narav. Krneta to nije propustio iskoristiti za novu provokaciju, podrugljivo naglasivši kako je njena skromnost vrlina, dok on s druge strane nikada nije zadovoljan i uvijek želi još.

Ostaje za vidjeti koliko će Kate još moći izdržati ovaj nemilosrdni psihički pritisak te hoće li to moći preokrenuti u svoju korist.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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