Krneta usred noći izvukao Katu iz ćelije: 'Trebala bi ti biti čast'

Krneta sovu opisuje kao "savršenog grabežljivca" koji je tih, precizan i ubojit. Detaljno opisuje kako ova noćna ptica leti potpuno nečujno zahvaljujući posebnom perju koje "lomi zrak". Dok on slikovito pripovijeda kako miš u suhozidu nema pojma što ga čeka prije nego što ga zgrabe smrtonosne kandže, prava meta njegove priče sjedi ispred njega.

Zatvorski upravitelj Lazar Krneta naredio je da se Katarinu Runje usred noći izvuče iz zatvorske ćelije te ju je doveo u dvorište zatvora na neslužbeno ispitivanje. Katarina je šutjela, a on ju je onda usporedio sa sovom.

Kroz priču o sovi, zatvorski upravitelj pokušava Katu poistovjetiti s hladnokrvnim grabežljivcem koji je tiho i precizno uklonio svoju metu, ili pak suprotno, želi joj usaditi duboki osjećaj da je upravo ona lovina koja ne vidi opasnost koja se nad njom nadvila.

Iako se Katarina trudi izgledati otpornom, Krneta ne odustaje od svoje taktike dominacije. Bahato joj daje do znanja da bi joj zapravo "trebala biti čast" što vrijeme provodi izvan ćelije nasamo s njim. Pokušaji manipulacije nastavljaju se kroz cinične primjedbe i kontinuirano narušavanje njezinog osobnog prostora i mira.

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