Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Krneta usred noći izvukao Katu iz ćelije: 'Trebala bi ti biti čast'

Zatvorski upravitelj Krneta koristi nesvakidašnje, duboko uznemirujuće metode kako bi slomio zatvorenicu Katu. Odvodeći je usred noći izvan njezine ćelije, Krneta započinje igru mačke i miša u pokušaju da izvuče detalje o ubojstvu Petra Vukasa

RTL
30.09.2026 15:00

Zatvorski upravitelj Lazar Krneta naredio je da se Katarinu Runje usred noći izvuče iz zatvorske ćelije te ju je doveo u dvorište zatvora na neslužbeno ispitivanje. Katarina je šutjela, a on ju je onda usporedio sa sovom.

Krneta sovu opisuje kao "savršenog grabežljivca" koji je tih, precizan i ubojit. Detaljno opisuje kako ova noćna ptica leti potpuno nečujno zahvaljujući posebnom perju koje "lomi zrak". Dok on slikovito pripovijeda kako miš u suhozidu nema pojma što ga čeka prije nego što ga zgrabe smrtonosne kandže, prava meta njegove priče sjedi ispred njega.

Lazar Krneta
Lazar Krneta FOTO: RTL

Kroz priču o sovi, zatvorski upravitelj pokušava Katu poistovjetiti s hladnokrvnim grabežljivcem koji je tiho i precizno uklonio svoju metu, ili pak suprotno, želi joj usaditi duboki osjećaj da je upravo ona lovina koja ne vidi opasnost koja se nad njom nadvila.

Iako se Katarina trudi izgledati otpornom, Krneta ne odustaje od svoje taktike dominacije. Bahato joj daje do znanja da bi joj zapravo "trebala biti čast" što vrijeme provodi izvan ćelije nasamo s njim. Pokušaji manipulacije nastavljaju se kroz cinične primjedbe i kontinuirano narušavanje njezinog osobnog prostora i mira.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta katarina runje
Divlje pčele

Mirjana glumi slomljenu suprugu! Anti šalje ljubavno pismo: 'Zauvijek tvoja'

Divlje pčele

Zora pronašla mir kod barbe Žarka, no nova simpatija mogla bi joj zakomplicirati život

Moglo bi te zanimati

Katarina doznaje za Domazetovu smrt, a Zora upoznaje šarmantnog glazbenika Marina

Nakon Tomine smrti Pere Eranović objavio fotku koja je nasmijala fanove: 'Puni se klub'

Tomina smrt rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Ajme, zaplakala sam, pretužno'

Zora napustila Vrilo u potrazi za boljim životom, a u Zagrebu je dočekala surova stvarnost

'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem

Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe'

Pročitaj na Net.hr
Tereza Kesovija odgodila oproštajne koncerte u Lisinskom: 'Zbog kardioloških problema...'
Jezivi detalji smrti Hayden Panettiere: Otkriveno što je pronađeno uz beživotno tijelo
Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu
Je li ovo njezina kći ili mlađa verzija? Fotografija slavne glumice zaludjela pratitelje
Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa
Željko Bebek se pohvalio velikim uspjehom kćeri Katarine: 'Danas nam je srce puno ponosa'
Međunarodni dan podcasta otkriva najbolje zvučne formate na Voyo
Sve je provirivalo: Slavne ljepotice zaboravile donje rublje i malo toga ostavile mašti
Valentina Walme i Marko Petrić krstili svoju mezimicu: 'Poseban dan s posebnim ljudima'
Naslijeđe legende živi i danas, a udovica otkriva prave razloge njegove smrti